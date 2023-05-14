Усі говорять про користь, але яка вона? Десять неочевидних переваг йоги

Йога — одне з тих занять, яке має великий позитивний вплив на організм. Спершу йога може показатися легкою: робиш різні асани та не забуваєш правильно дихати. Але якщо виконувати всі асани правильно, то відчуєш, як напружуються різні м’язи тіла.

Існують різні види йоги, можна почати свій шлях навіть з йоги для початківців. Для цього потрібен лише килимок, зручний одяг, бажання та гарний настрій. Тренери з йоги багато говорять про її користь, вона має різні впливи на наш організм: від покращення сну до правильної постави. На порталі Healthline розповіли про найбільші переваги йоги.

Чому варто займатися йогою

1. Йога покращує гнучкість

Останніми роками йога стала популярним заняттям. Тож організації Yoga Journal i Yoga Alliance ще у 2016 році провели опитування, щоб дізнатися, чому люди вибирають йогу. Більшість з респондентів зазначили, що йога добре покращує гнучкість.

Йога має багато видів, кожен з них по-різному впливає на рівень гнучкості. Але навіть стилі йоги з найнижчою інтенсивністю навантажень підвищують гнучкість.

Взагалі гнучкість нашого тіла знижується з віком. Тому дуже корисно займатися йогою дорослим віком від 65 років. Згідно з дослідженнями, йога уповільнює втрату гнучкості у цьому віці.

2. Йога допомагає зняти стрес

Багато людей вибирають йогу для того, щоб боротися зі стресом. Зараз багато українців переживають стрес, навіть від читання болючих новин. Дослідження доводять, що йога, а також окремі асани, допомагають зменшувати рівень стресу, зокрема, через правильне дихання.

Але, щоб посилити цей ефект та краще боротися зі стресом, треба не забувати і про медитації, прослуховування приємних звуків, як-от спів птахів чи шум води, та дихальні вправи.

3. Йога збільшує силу

Переважно йога асоціюється з розтяжкою, навіть найголовнішою причиною при рішенні нею займатися є підвищення гнучкості.

Але деякі види йоги мають силове навантаження. Це залежить від виду йоги, рівня навантаження та підходу тренера до проведення занять. Також йога добре підтримує силу людей похилого віку.

4. Йога допомагає зменшити тривогу

Багато людей можуть страждати на тривожні розлади, вони можуть бути різними: генералізований тривожний розлад, соціальна тривожність, специфічні фобії тощо.

Багато досліджень свідчать про те, що асани йоги можуть слугувати як альтернативне лікування тривожних розладів. Утім треба провести ще повторні дослідження, щоб підтвердити це остаточно.

Але було доведено, що йога-нідра, яка є скануванням тіла/медитацією під керівництвом, остаточно зменшує симптоми тривоги.

5. Йога підвищує імунітет

Рівень стресу може ослабити наш імунітет. Тоді ми стаємо сприятливими до різних захворювань. Утім, йога допомагає боротися зі стресом. Тож деякі дослідження показують, що є зв’язок між заняттями йогою та покращенням роботи імунної системи.

Частково це пов’язано зі здатністю йоги боротися із запаленням і з посиленням клітинного імунітету.

6. Йога покращує вміння балансувати

Рівновага та баланс важливі не лише тоді, коли ми намагаємося стояти на одній нозі. Це важливо навіть для простих повсякденних рухів, наприклад, щоб підняти щось з підлоги чи спуститися сходами.

Згідно з дослідженнями, йога покращує баланс і загальну продуктивність у спортсменів. Також йога покращує рівновагу у літніх людей. Але щоб остаточно це стверджувати, треба провести дослідження з великою вибіркою.

7. Йога покращує роботу серцево-судинної системи

Пранаяма (спеціальні дихальні вправи в йозі) є важливим і корисним аспектом йоги. Згідно з дослідженнями, пранаяма здатна покращити функціонування кількох систем організму, одна з них — серцево-судинна система. Вона отримує значну користь від контролю темпу дихання, про що свідчать сприятливі зміни частоти серцевих скорочень, ударної здатності, артеріального тиску та скоротливості серця.

8. Йога покращує сон

Коли йдеться про вплив якогось заняття на сон, дослідники звертають увагу на здатність людини як заснути, так і сам сон.

Йога покращує швидкість засинання та глибину сну. Частково це пов’язано з наслідками фізичних вправ, а також психічним заспокоєнням і зняттям стресу, яке забезпечує йога.

9. Йога покращує здоров’я кісток

Багато поз йоги не мають ізометричні скорочення — довжина м’язів, які утримують позу, не змінюється, хоча вони повністю залучені у процес. Наприклад, у планці, яка є положенням віджимання у верхній частині, м’язи рук, тулуба і ніг напружуються, хоча і не працюють так, як при віджиманні.

А от у позі Воїн людина стоїть із зігнутою в стегні та коліні ногою. Було виявлено, що ізометричні вправи, особливо ті, які виконуються зі згинанням суглобів, збільшують щільність кісток.

Асани йоги також здатні зменшити втрату кісткової маси, пов’язану з остеопенією та остеопорозом.

10. Йога сприяє кращій поставі та відчутті свого тіла

Більшість людей у сучасному світі проводять багато часу на одному місці — мають сидячу роботу. Звісно, що рідко люди дотримують правильної постави під час такої роботи і горбляться.

Фокус йоги на рухливості та гнучкості може сприяти покращенню рухливості хребта. А регулярні заняття йогою та виконання вправ на м’язи спини покращують поставу.

Ми вже знаємо, що йога допомагає заспокоїтися та боротися зі стресом. Раніше ми розповідали про вправи йоги, які допомагають заспокоїтися.

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