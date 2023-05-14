Здоров'я та краса

Усі говорять про користь, але яка вона? Десять неочевидних переваг йоги

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Травня 2023, 08:00
Чим корисна йога — як асани впливають на організм
Фото: Pexels

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