Все говорят о пользе, но какая она? Десять неочевидных преимуществ йоги

Йога — одно из тех занятий, которое оказывает большое положительное влияние на организм. Сначала йога может показаться легкой: делаешь разные асаны и не забываешь правильно дышать. Но если выполнять все асаны правильно, то почувствуешь, как напрягаются разные мышцы тела.
Существуют разные виды йоги, можно начать свой путь даже с йоги для начинающих. Для этого нужен только коврик, удобная одежда, желания и хорошее настроение. Тренеры по йоге много говорят о ее пользе, она имеет разные влияния на наш организм: от улучшения сна до правильной осанки. На портале Healthline рассказали о самых больших преимуществах йоги.
В последние годы йога стала популярным занятием. Организация Yoga Journal и Yoga Alliance еще в 2016 году провели опрос, чтобы узнать, почему люди выбирают йогу. Большинство респондентов отметили, что йога хорошо улучшает гибкость.
Йога имеет много видов, каждый из них по-разному влияет на уровень гибкости. Но даже стили йоги с самой низкой интенсивностью нагрузок повышают гибкость.
Йога имеет много видов, каждый из них по-разному влияет на уровень гибкости. Но даже стили йоги с самой низкой интенсивностью нагрузок повышают гибкость.
Вообще гибкость нашего тела снижается с возрастом. Поэтому очень полезно заниматься йогой взрослым от 65 лет. Согласно исследованиям, йога замедляет потерю гибкости в этом возрасте.
Многие люди выбирают йогу для того, чтобы бороться со стрессом. Сейчас многие украинцы испытывают стресс, даже от чтения болезненных новостей. Исследования доказывают, что йога, а также отдельные асаны, помогают уменьшить уровень стресса, в частности, из-за правильного дыхания.
Но, чтобы усилить этот эффект и лучше бороться со стрессом, нужно не забывать и о медитации, прослушивании приятных звуков, таких как пение птиц или шум воды, и дыхательных упражнениях.
Но, чтобы усилить этот эффект и лучше бороться со стрессом, нужно не забывать и о медитации, прослушивании приятных звуков, таких как пение птиц или шум воды, и дыхательных упражнениях.
Преимущественно йога ассоциируется с растяжкой, даже главной причиной при решении ею заниматься является повышение гибкости.
Но некоторые виды йоги имеют силовую нагрузку. Это зависит от вида йоги, уровня нагрузки и подхода тренера к проведению занятий. Также йога хорошо поддерживает силу пожилых людей.
Многие люди могут страдать тревожными расстройствами, они могут быть разными: генерализованное тревожное расстройство, социальная тревожность, специфические фобии и т.д.
Многие исследования свидетельствуют о том, что асаны йоги могут служить альтернативным лечением тревожных расстройств. Впрочем, нужно провести еще повторные исследования, чтобы подтвердить это окончательно.
Но было доказано, что йога-нидра, являющаяся сканированием тела/медитацией под руководством, окончательно уменьшает симптомы тревоги.
Но было доказано, что йога-нидра, являющаяся сканированием тела/медитацией под руководством, окончательно уменьшает симптомы тревоги.
Уровень стресса может ослабить наш иммунитет. Тогда мы становимся благоприятными к разным заболеваниям. Йога помогает бороться со стрессом. Некоторые исследования показывают, что есть связь между занятиями йогой и улучшением работы иммунной системы.
Отчасти это связано со способностью йоги бороться с воспалением и с усилением клеточного иммунитета.
Отчасти это связано со способностью йоги бороться с воспалением и с усилением клеточного иммунитета.
Равновесие и баланс важны не только тогда, когда мы стараемся стоять на одной ноге. Это важно даже для простых повседневных движений, например, чтобы поднять что-нибудь с пола или спуститься по лестнице.
Согласно исследованиям, йога улучшает баланс и общую продуктивность у спортсменов. Также йога улучшает равновесие у пожилых людей. Но, чтобы окончательно это утверждать, нужно провести исследование с большой выборкой.
Пранаяма (специальные дыхательные упражнения в йоге) является важным и полезным аспектом йоги. Согласно исследованиям, пранаяма способна улучшить функционирование нескольких систем организма, одна из них — сердечно-сосудистая система. Она извлекает значительную пользу от контроля темпа дыхания, о чем свидетельствуют благоприятные изменения частоты сердечных сокращений, ударной способности, артериального давления и сократимости сердца.
Когда речь идет о влиянии какого-либо занятия на сон, исследователи обращают внимание на способность человека как уснуть, так и сам сон.
Йога улучшает скорость засыпания и глубину сна. Частично это связано с последствиями физических упражнений, а также психическим успокоением и снятием стресса, обеспечивающими йогой.
Многие позы йоги не имеют изометрических сокращений — длина удерживающих позу мышц не меняется, хотя они полностью вовлечены в процесс. Например, в планке, являющейся положением отжимания в верхней части, мышцы рук, туловища и ног напрягаются, хотя и не работают так, как при отжимании.
А вот в позе Воин человек стоит с изогнутой в бедре и колене ногой. Было обнаружено, что изометрические упражнения, особенно выполняемые со сгибанием суставов, увеличивают плотность костей.
Асаны йоги также способны уменьшить потерю костной массы, связанную с остеопенией и остеопорозом.
Асаны йоги также способны уменьшить потерю костной массы, связанную с остеопенией и остеопорозом.
Большинство людей в современном мире проводят много времени на одном месте — имеют сидячую работу. Конечно, редко люди соблюдают правильную осанку во время такой работы и сутулятся.
Фокус йоги на подвижности и гибкости может способствовать улучшению подвижности позвоночника. А регулярные занятия йогой и выполнение упражнений на мышцы спины улучшают осанку.
Мы уже знаем, что йога помогает успокоиться и бороться со стрессом. Ранее мы рассказывали об упражнениях йоги, помогающих успокоиться.
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