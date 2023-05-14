Все говорят о пользе, но какая она? Десять неочевидных преимуществ йоги

Йога — одно из тех занятий, которое оказывает большое положительное влияние на организм. Сначала йога может показаться легкой: делаешь разные асаны и не забываешь правильно дышать. Но если выполнять все асаны правильно, то почувствуешь, как напрягаются разные мышцы тела.

Существуют разные виды йоги, можно начать свой путь даже с йоги для начинающих. Для этого нужен только коврик, удобная одежда, желания и хорошее настроение. Тренеры по йоге много говорят о ее пользе, она имеет разные влияния на наш организм: от улучшения сна до правильной осанки. На портале Healthline рассказали о самых больших преимуществах йоги.

Почему стоит заниматься йогой

1. Йога улучшает гибкость

В последние годы йога стала популярным занятием. Организация Yoga Journal и Yoga Alliance еще в 2016 году провели опрос, чтобы узнать, почему люди выбирают йогу. Большинство респондентов отметили, что йога хорошо улучшает гибкость.

Йога имеет много видов, каждый из них по-разному влияет на уровень гибкости. Но даже стили йоги с самой низкой интенсивностью нагрузок повышают гибкость.

Вообще гибкость нашего тела снижается с возрастом. Поэтому очень полезно заниматься йогой взрослым от 65 лет. Согласно исследованиям, йога замедляет потерю гибкости в этом возрасте.

2. Йога помогает снять стресс

Многие люди выбирают йогу для того, чтобы бороться со стрессом. Сейчас многие украинцы испытывают стресс, даже от чтения болезненных новостей. Исследования доказывают, что йога, а также отдельные асаны, помогают уменьшить уровень стресса, в частности, из-за правильного дыхания.

Но, чтобы усилить этот эффект и лучше бороться со стрессом, нужно не забывать и о медитации, прослушивании приятных звуков, таких как пение птиц или шум воды, и дыхательных упражнениях.

3. Йога увеличивает силу

Преимущественно йога ассоциируется с растяжкой, даже главной причиной при решении ею заниматься является повышение гибкости.

Но некоторые виды йоги имеют силовую нагрузку. Это зависит от вида йоги, уровня нагрузки и подхода тренера к проведению занятий. Также йога хорошо поддерживает силу пожилых людей.

4. Йога помогает уменьшить тревогу

Многие люди могут страдать тревожными расстройствами, они могут быть разными: генерализованное тревожное расстройство, социальная тревожность, специфические фобии и т.д.

Многие исследования свидетельствуют о том, что асаны йоги могут служить альтернативным лечением тревожных расстройств. Впрочем, нужно провести еще повторные исследования, чтобы подтвердить это окончательно.

Но было доказано, что йога-нидра, являющаяся сканированием тела/медитацией под руководством, окончательно уменьшает симптомы тревоги.

5. Йога повышает иммунитет

Уровень стресса может ослабить наш иммунитет. Тогда мы становимся благоприятными к разным заболеваниям. Йога помогает бороться со стрессом. Некоторые исследования показывают, что есть связь между занятиями йогой и улучшением работы иммунной системы.

Отчасти это связано со способностью йоги бороться с воспалением и с усилением клеточного иммунитета.

6. Йога улучшает умение балансировать

Равновесие и баланс важны не только тогда, когда мы стараемся стоять на одной ноге. Это важно даже для простых повседневных движений, например, чтобы поднять что-нибудь с пола или спуститься по лестнице.

Согласно исследованиям, йога улучшает баланс и общую продуктивность у спортсменов. Также йога улучшает равновесие у пожилых людей. Но, чтобы окончательно это утверждать, нужно провести исследование с большой выборкой.

7. Йога улучшает работу сердечно-сосудистой системы

Пранаяма (специальные дыхательные упражнения в йоге) является важным и полезным аспектом йоги. Согласно исследованиям, пранаяма способна улучшить функционирование нескольких систем организма, одна из них — сердечно-сосудистая система. Она извлекает значительную пользу от контроля темпа дыхания, о чем свидетельствуют благоприятные изменения частоты сердечных сокращений, ударной способности, артериального давления и сократимости сердца.

8. Йога улучшает сон

Когда речь идет о влиянии какого-либо занятия на сон, исследователи обращают внимание на способность человека как уснуть, так и сам сон.

Йога улучшает скорость засыпания и глубину сна. Частично это связано с последствиями физических упражнений, а также психическим успокоением и снятием стресса, обеспечивающими йогой.

9. Йога улучшает здоровье костей

Многие позы йоги не имеют изометрических сокращений — длина удерживающих позу мышц не меняется, хотя они полностью вовлечены в процесс. Например, в планке, являющейся положением отжимания в верхней части, мышцы рук, туловища и ног напрягаются, хотя и не работают так, как при отжимании.

А вот в позе Воин человек стоит с изогнутой в бедре и колене ногой. Было обнаружено, что изометрические упражнения, особенно выполняемые со сгибанием суставов, увеличивают плотность костей.

Асаны йоги также способны уменьшить потерю костной массы, связанную с остеопенией и остеопорозом.

10. Йога способствует лучшей осанке и ощущению своего тела

Большинство людей в современном мире проводят много времени на одном месте — имеют сидячую работу. Конечно, редко люди соблюдают правильную осанку во время такой работы и сутулятся.

Фокус йоги на подвижности и гибкости может способствовать улучшению подвижности позвоночника. А регулярные занятия йогой и выполнение упражнений на мышцы спины улучшают осанку.

Мы уже знаем, что йога помогает успокоиться и бороться со стрессом. Ранее мы рассказывали об упражнениях йоги, помогающих успокоиться.

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