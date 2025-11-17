Привітання з Днем студента 2025: красиві слова у віршах та прозі

День студента 2025 святкують 17 листопада. Тому привітання з Днем студента 2025 потрібно готувати вже на цю п’ятницю.

В Україні сучасне студентство переживає не кращі свої часи, адже молоді доводиться здобувати знання під час COVID-19, повномасштабної війни тощо. Тому красиві привітання з Днем студента 2025 знайдеш у матеріалі.

Привітання з Днем студента у прозі 2025

Дорогі студенти! Нехай цей рік буде для вас не лише часом навчання, але й часом відкриття нових можливостей та здобуття незабутніх вражень. Хочеться побажати миру, щастя та неймовірного везіння у всіх починаннях!

***

З Днем студента! Бажаю тобі мудрості у навчанні та яскравих емоцій у кожному дні! Ніколи не забувай про те, який(-а) ти сильний(-а) та розумний(-а)! Бажаю чітко йти до своїх цілей та не зупинятися на своєму шляху!

***

Вітаю! Нехай кожен з вас знайде свій шлях до успіху, а навчання стане захопливою подорожжю до нових знань і досягнень. Бажаю найкращих оцінок, багато вражень та безмежної енергії для досягнення ваших цілей!

***

Вітаю тебе з Днем студента! Нехай цей час навчання подарує тобі неймовірні враження та корисні знання. Зичу тобі креативних ідей, вдалих іспитів і безмежної енергії у твоїх студентських буднях. Ще раз зі святом!

***

Вітаю! Нехай навчання приносить тільки море задоволення, а вся студентська діяльність буде наповнена яскравими й незабутніми моментами. Бажаю тобі успіху у всіх студентських починаннях!

***

Зі святом! Бажаю тобі легкості у навчанні, невичерпного джерела сил та позитивних думок. Аби нічого та ніхто не ставав на твоєму життєвому шляху! Хай цей рік буде для тебе насправді особливим!

***

У цей важкий, але важливий час, внесок студентства у розвиток України дуже важливий. Адже саме вам потрібно буде відновлювати нашу державу. Тому бажаю багато сил та знань, аби творити нову українську історію!

***

Зі святом! Твій вибір навчатися та допомагати Україні — це величезний внесок у нашу державу. Саме ти стаєш частиною історії, яка пишеться зараз. Твори тільки позитивні зміни в майбутньому та підштовхуй на цей шлях таких же вмотивованих, розумних та змінотворчих людей, як ти!

***

З Днем студента! Нехай твоя енергія буде невичерпною, як список завдань перед сесією, а радість — такою ж великою, як відмітка зараховано! Живи сміливо, мрій голосно і пам’ятай: найкращі історії починаються саме зараз.

***

Дорогі студенти! Нехай мозок працює краще, ніж Wi-Fi у гуртожитку, а натхнення ніколи не вичерпується, навіть на останній сторінці конспекту. Будьте сміливими, як першокурсники на першій парі, і радійте життю, як після закритої сесії!

***

Зі святом, студенте! Нехай твої викладачі завжди будуть у гарному настрої, кава – міцною, а заліки – успішними. Бажаю, щоб ці роки запам’яталися теплими зустрічами, пригодами та людьми, які стали добрими друзями.

Привітання з днем студента у віршах 2025

З Днем студента тебе, молодь непокірна!

Вирушай у світ, як сокіл в небеса.

Нехай кожен день тобі буде ясним, добрим, світлим,

Хай переповнює дух тільки віра, любов й краса.

***

Студентські роки — час найцінніший,

Він швидкоплинний, тож пам’ятай

Завжди будь добрим, чемним і ніжним

Про вчителів і батьків не забувай!

***

З Днем студента тебе вітаю

Аби було менше перешкод бажаю

Розцвітай, як весна, з книгами в руці,

І плекай в собі зерно мудрості.

***

Студентські роки — золотий час та цінний

Будь завжди ти розумним, закоханим, вільним

Аби все, чого хотілося, завжди збувалось

А іспити в уніку — легко давались!

***

День студента на порозі —

Радість, жарти у дорозі!

Хай успіхи до тебе пливуть,

А труднощі тебе оминуть.

Сміливо мрій та світ здолай,

У житті найкраще відшукай!

Чекай, це ще не все! А раптом у когось з твоїх знайомих скоро день народження? Тоді дивись привітання своїми словами, які потраплять прямісінько у серце.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!