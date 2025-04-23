Що не можна робити на Юрія: які існують прикмети та заборони

Існує багато релігійних свят, які віряни відзначають протягом року. Це і великі, і ті, які присвячені багатьом святим. Зокрема весною відзначають День Святого Юрія Переможця. Також його називають Юрієм Змієборцем. Це свято припадає на 23 квітня. Його вважають покровителем воїнів і захисником.

Як і на інші свята, в цей день існує низка заборон. Читай, що не можна робити на Юрія. Дізнайся про головні заборони та які прикмети існують у цей день.

Що не можна робити на Юрія: головні заборони

На День Святого Юрія, як і на інші релігійні свята, не можна сваритися, сперечатися, влаштовувати гучні гуляння. Крім цього віряни кажуть, що не можна брати в руки гострі предмети чи займатися рукоділлям.

Також не рекомендується стригти чи фарбувати волосся, мати справу з шерстю або вовняними нитками. Наші предки вірили, що це має негативні наслідки для здоров’я та врожаю. Чому так? Адже раніше в цей день вперше в новому році виганяли худобу на пасовище. Зазвичай тварин обприскували свяченою водою, щоб вберегти їх від лиха.

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У свято віряни також відвідували церкву, молилися святому Юрію, просили гарний врожай і захист від шкідників. Ставили свічки біля ікон та слухали службу.

Народні прикмети на Юрія

Наші предки не мали інтернету чи інших ресурсів для визначення погоди. Але вони були спостережливими та помічали закономірність у природних явищах. Так з’являлися прикмети. На Юрія були такі прикмети:

якщо у цей день піде дощ, то виросте багато трави;

якщо на вулиці здійметься сильний вітер, таку погоду варто очікувати цілий тиждень;

якщо цього дня піде сніг, то буде рясний врожай;

якщо вітер дме з південного напрямку, то буде гарний врожай;

якщо вітер дме з північного напрямку, то не варто чекати хорошого врожаю;

якщо є багато хрущів, то врожай буде вдалий.

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