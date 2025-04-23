Свята

Що не можна робити на Юрія: які існують прикмети та заборони

Богдана Макалюк, журналістка сайту 23 Квітня 2025, 15:30
Що не можна робити на Юрія
Фото Unsplash
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