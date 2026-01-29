Що подарувати хлопцю на 14 лютого: ідеї для коханого, друга і героя твого серця

День святого Валентина — це не про “ще одну футболку”, а про радість від подарунка, і неважливо, це твій коханий хлопець чи просто класний друг — подарунок може бути стильним, несподіваним і з характером.

Що подарувати хлопцю на 14 лютого — ми зібрали для тебе небанальні ідеї.

Що подарувати хлопцю на День святого Валентина, якщо він — твій коханий

Подарунками коханому хлопцю можна сказати “я тебе люблю” без слів. Варто лише правильно підібрати святковий презент.

Подарунок-досвід, а не річ

Сертифікат на стрільбу, дрифт, квест

Квитки на концерт його улюбленого гурту

Спільний майстер-клас

Чому це варто подарувати? Емоції не припадають пилом на полиці — вони стають спогадами, які хочеться повертати з пам’яті знову і знов.

Особиста дрібничка з підтекстом на День закоханих

Браслет або брелок з гравіюванням

Чашка з його (твоїм), спільним фото

Будь-яку фабричну річ з написом, яка натякає на щось особисте

Ці речі виглядають просто, але будуть кожного разу нагадувати йому саме про тебе.

“Смачне” кохання на подарунок до Дня святого Валентина

Набір крафтового пива

Набір для приготування коктейлів

Домашня вечеря-сюрприз, приміром: гострий вечір – з соусами та прянощами

Твоя увага до його любові до смаколиків здатна “зробити цей вечір”.

Що подарувати хлопцю військовому на 14 лютого

Хлопцю-військовому хочеться подарувати щось тепле і корисне — йому навряд чи потрібні червоні сердечка. Тут бажано підібрати речі, які розкажуть про твою турботу.

Приміром, теплі речі — термобілизна, якісні шкарпетки або баф — це саме той варіант, коли любов буквально гріє.

Компактний ліхтарик або надійний ніж — так ти даруєш не просто річ, а найважливіше, те, що має бути під рукою.

А ще можна подарувати на День святого Валентина щось, що нагадає дім: каву, улюблений шоколад, чай або гострі снеки — такі речі розкажуть, що його чекають і про нього думають.

Що подарувати хлопцю-другу на День закоханих

Якщо не хочеш дарувати щось, що потім навічно опиниться у нього в шафі, обирай насправді корисні речі.

Термостакан або пляшка — це той самий подарунок, який починають носити з собою вже наступного дня, бо кава має бути гарячою, а вода — завжди під рукою.

Power bank — взагалі класика жанру: телефон розряджається, і ти стаєш людиною, яка врятувала день.

А якщо хочеш подарувати щось на День святого Валентина просто заради гарного настрою — обирай настільну гру: вона рятує від нудьги. Або футболку чи шкарпетки з мемом, це розвеселить вас обох.

І пам’ятай: сміх — універсальний подарунок, який завжди доречний.

