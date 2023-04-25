Що подарувати подрузі на 30 років: цікаві презенти на ювілей

30 років — яка ж прекрасна дата! Це вік, коли дівчина розкривається у всій красі. До цього часу більшість жінок уже визначилися зі своїми цілями на життя та знають, чого хочуть. Тому, вибираючи подарунок, обов’язково врахуй цей фактор.

А якщо ти досі не можеш обрати хороший подарунок подрузі на 30 років — ми підготували для тебе добірку цікавих та особливих презентів.

Емоційний подарунок

Якщо правильно підібрати подарунок, він точно стане незабутнім для дівчини. Це можуть бути квитки на концерт, на виставку, у театр чи на будь-який захід, куди вона давно хотіла.

Техніка

30 років — це кругла дата, тому якщо дівчина близька для тебе людина, можна подарувати дорогий презент. Наприклад, телефон, навушники, смарт-годинник, фітнес-браслет тощо.

Аксесуар

Якщо ти знаєш смак та вподобання дівчини, стильний аксесуар може стати хорошим подарунком для неї. Обери красиву сумку, шарф, ремінь, хустку, окуляри тощо. Під час вибору орієнтуйся на предмет, що зможе гармонічно вписатися у гардероб дівчини. Тоді вона залюбки користуватиметься ним та згадуватиме про тебе щоразу, коли використовуватиме цю річ.

Ювелірні вироби

Ну яка дівчина не любить красиві прикраси? Можливо, на ювілей подруги це стане ідеальним подарунком. Їх вибір нині просто величезний. Браслети, сережки, підвіски, кулони, каблучки — обирай, що подобається. Але не забудь подбати про правильний розмір, щоб виріб елегантно та комфортно сидів на тілі дівчини.

Хобі

Подаруй їй те, чим вона захоплюється. Любить читати — обери цікаві книги її улюбленого автора чи жанру. Якщо вона полюбляє малювати — подаруй їй необхідний інвентар для цього захоплення. Для дівчини, що любить музику, може підійти варіант подарунка нової гітари, струн чи барабанних паличок.

Відпочинок та спогади

Важливо, щоб подарунок був приємним та залишав згадку на довгі роки. Так, якщо дівчина любить екстрим — подаруй їй катання на квадроциклах, політ в аеротрубі, стрибок з парашутом. Щодо відпочинку, хорошим презентом стане сертифікат на прогулянку на конях чи поїздка в гори.

Набір косметики від улюбленого бренду

Якщо вона цінує свій вигляд та дбає про себе, то набір косметики може бути чудовим подарунком. Та важливо вибрати продукти, які вона вже використовує або які підходять її типу шкіри. Тому перед купівлею такого подарунка краще завчасно проконсультуватися з іменинницею та дізнатися, що їй необхідно.

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