12 ідей подарунків для дружини на день народження на будь-який бюджет та смак

Уже скоро день народження дружини, а ти й досі не визначився з подарунком? Не варто панікувати!

Вікна підготували для тебе добірку презентів для твоєї коханої на будь-який смак та бюджет.

Що подарувати дружині на день народження: ідеї подарунків

Квіти

Це завжди гарний вибір. Подумай про її улюблені квіти та кольори. Це може бути як невеличкий букет в доповнення до подарунка, так і велика квітка у горщику як основний презент.

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Білизна

Комплект красивої спідньої білизни точно не залишить байдужим нікого! Та головне завчасно підготуватися і дізнатися розміри коханої.

Майстер-клас

Хорошим варіантом може стати майстер-клас із гончарної справи, танців, йоги, живопису, боротьби, стрільби тощо. Обирай тему, зважаючи на вподобання супутниці.

Подорож

А чому б не поїхати у поїздку до місця, де вона завжди хотіла побувати? У такому разі тобі варто усе спланувати, щоб ця подорож пройшла незабутньо.

Телефон

Можливо, твоя супутниця вже давно скаржиться на погану камеру чи недостатню кількість пам’яті у телефоні. День народження — чудовий привід, щоб подарувати їй новий смартфон.

Кулінарний подарунок

Якщо твоя дружина полюбляє проводити час на кухні за приготуванням різноманітних страв, придивися у сторону кухонної техніки або ж книги з кулінарними рецептами, яку вона давно хотіла.

Емоції

Можливо, твоя дружина давно мріяла піднятися на вершину гори, стрибнути з парашутом чи пройти курси з екстремального водіння. День народження — чудовий привід допомогти здійснитися цій мрії.

Ювелірні вироби

Придбай для своєї супутниці красивий браслет, кулон або сережки. Та пам’ятай, що, вибираючи прикраси, краще знати її розмір, а також орієнтуватися на вподобання.

Домашній улюбленець

Можливо, вона вже довгий час мріє про котика, собачку або ж равлика. Чому б не здійснити її бажання? Це буде дуже милим подарунком.

Фотоальбом зі спільними фотографіями

Якщо у вас є багато спільних спогадів та фотографій, то створення фотоальбому може бути чудовим способом нагадати про щасливі моменти, які ви провели разом.

Подарунковий сертифікат на проходження курсу або навчання

Якщо твоя дружина завжди бажала вивчати щось нове, то це може бути чудовий спосіб допомогти їй розвиватися та рости. Це можуть бути курси з вивчення основ макіяжу, дизайну, бізнесу, англійської тощо.

Парфуми

Якщо ти збираєшся купити парфуми для своєї дружини, то зверни увагу на її улюблені запахи та бренди парфумів, які вона зазвичай використовує. Це допоможе підібрати парфуми, які їй сподобаються та стануть приємним подарунком.

Сподіваємось, ця підбірка допомогла тобі визначитися з подарунком для дружини. До речі, деякі з них підходять і для презенту для брата. Та якщо ти шукаєш більше ідей, раніше ми розповідали ідеї подарунків рідному брату на день народження.

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