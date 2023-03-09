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Вербна неділя 2023: дата, історія та традиції святкування в Україні

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 09 Березня 2023, 16:15
Вербна неділя 2023 в Україні: дата, традиції та святкування
Фото: Pexels

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