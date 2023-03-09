Вербна неділя 2023: дата, історія та традиції святкування в Україні

Уже пригріває сонце і з’являються вербові котики, які нагадують нам про важливе слов’янське свято — Вербну неділю. Читай детально в нашому матеріалі, коли Вербна неділя 2023 в Україні, як її святкують та про традиції в цей день.

Коли Вербна неділя 2023 в Україні

Вербну неділю відзначають за тиждень до Великодня. Цьогоріч Великдень припадає на 9 квітня для християн західного обряду і на 16 квітня для східного, відповідно, Вербна неділя в Україні буде 2 і 9 квітня.

Вербна неділя є шостою під час Великого посту. Останній Страсний тиждень перед Великоднем розпочинає саме Вербна неділя. У більшості мов світу назва цього свята звучить як Пальмова неділя, адже під час в’їзду Ісуса Христа в Єрусалим йому встеляли дорогу саме пальмовими гілками.

Зараз також дивляться

Проте в слов’янських країнах пальми не ростуть, тому символом свята вибрали вербу. В деяких регіонах України це свято називають Квітною, Цвітною, Шутковою неділею або Вербницею.

У цей день християни відзначають вхід Ісуса Христа у Єрусалим. За давніми Євангеліями, люди зустрічали його як царя, і тому кидали Ісусу до ніг саме пальмове гілля як символ незалежності, життя і перемоги.

Традиції та святкування Вербної неділі

У Вербну неділю заведено освячувати гілочки верби в церкві, а потім жартівливо побивати ними одне одного і казати: “Не я б’ю — верба б’є, за тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко!”

Віряни ходять на службу в храм, ставлять свічку за здоров’я родини, моляться. Освячені гілочки потрібно залишити в домі до наступного року.

З часів Великої Русі господині пекли печиво з бруньками верби та варили цілющі відвари. За повір’ями, вербові гілочки захищають від злого ока та хвороб.

У цей день є багато обмежень, адже триває піст. Серед них є такі:

Не вживати їжу тваринного походження (виняток — трохи риби).

Не готувати гарячі страви.

Не можна хрестити дітей, одружуватися, вінчатися.

Не бажано займатися важкою працею і хатньою роботою.

Цей день потрібно провести в молитвах та постити.

Раніше ми розповідали, коли День матері 2023 в Україні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!