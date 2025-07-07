Вітання з Днем народження племінника від тітки: слова, які порадують та змотивують

День народження — особливе свято для кожного. В цей день людям бажають лише добра та успіхів. Так добре, коли поруч найрідніші. Але інколи можна розгубитися і від хвилювання забути усі привітання. Тому ми зібрали для тебе добірку привітань з днем народження для племінника від тітки.

Привітання з днем народження для племінника від тітки у прозі

Дорогий мій племіннику, вітаю тебе з твоїм чудовим святом! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було багато радості, натхнення й гарних людей поруч. Хай збуваються навіть найсміливіші мрії, а всі труднощі розчиняються, як сніг навесні. Будь завжди таким же щирим, добрим і сильним, яким ти є зараз. Обіймаю міцно й посилаю тобі всю свою любов!

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З днем народження, мій хороший племіннику! Хай цей рік принесе тобі море приємних вражень, теплих зустрічей і несподіваних подарунків долі. Я завжди вболіваю за тебе і пишаюся всім, що ти робиш. Нехай здоров’я буде міцним, а серце повним віри у себе. Пам’ятай, що твоя тітка завжди поруч, готова підтримати в будь-яку мить.

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Любий мій племіннику, вітаю тебе з твоїм святом! Бажаю, щоб кожен день був наповнений яскравими фарбами та щасливими моментами. Нехай у твоєму серці живе світло, яке веде тебе до мрій і великих перемог. Будь сміливим, чесним і добрим — такими людьми світ захоплюється. Обіймаю тебе з великою ніжністю та гордістю!

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Мій дорогий племіннику, щиро вітаю тебе з днем народження! Хочу побажати, щоб твої очі завжди світилися радістю, а душа була легкою і спокійною. Хай тебе оточують вірні друзі й люблячі люди, а будь-які випробування роблять тільки сильнішим. Пам’ятай, що ти для мене дуже важливий і я завжди радію твоїм успіхам. Будь щасливим кожної миті свого життя!

З днем народження, мій чудовий племіннику! Бажаю, щоб життя дарувало тобі щедрі подарунки, а доля відкривала нові горизонти. Хай серце завжди співає від радості, а в домі панують мир і затишок. Пам’ятай, що для тітки ти завжди залишишся особливим — мої двері й обійми завжди відкриті для тебе. Радій кожному дню та не бійся мріяти!

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Мій рідний племіннику, вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб кожен ранок приносив посмішку, а кожен вечір — спокій і теплі думки. Хай твої здібності розквітають, а впевненість у собі лише міцнішає. Нехай навколо буде багато світла, любові та добрих людей. Обіймаю тебе й завжди тримаю кулачки за твоє щастя!

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Дорогий мій племіннику, з твоїм святом тебе! Бажаю тобі великої життєвої наснаги, чистих перемог і сердечної радості. Хай усе, чого ти прагнеш, легко збувається, а негаразди обходять стороною. Я безмежно вдячна долі за такого племінника, як ти. Знай, що ти завжди можеш на мене покластися.

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Любий племіннику, щиро вітаю тебе з днем народження! Нехай цей рік подарує тобі цікаві пригоди, яскраві події та справжнє натхнення. Бажаю бути сміливим у мріях і рішучим у їх досягненні. Нехай серце ніколи не знає суму, а душа буде відкритою до щастя. З гордістю називаю тебе своїм племінником!

Часто рідні тітки стають хрещеними. Тримай привітання з днем народження похресниці.

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