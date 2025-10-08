З Днем юриста 2025: вітання для тих, хто на варті правосуддя 24/7

Щороку День юриста в Україні відзначають на початку жовтня. Цього дня ми вітаємо всіх тих людей, які шанують закони та Конституцію нашої країни.

Щодня юристи розбираються у законодавстві, працюють у судах та допомагають людям у боротьбі за їхні права.

Коли день юриста в Україні у 2025 році та найкращі вітання з днем ​​юриста — читай у матеріалі.

Коли день юриста в Україні: історія свята

В Україні День юриста святкують 26 років поспіль. Ми стикаємося зі знавцями правосуддя практично у будь-якій сфері. Тому привітати знайомих юристів цього дня точно буде не зайвим.

Ця професія прийшла до нас зі Стародавнього Риму.

Вважається, що саме жерці були першими юристами, адже вони брали на себе відповідальність керувати релігійними справами та судами.

В Україні це свято запровадив другий президент Леонід Кучма.

Відзначати День юриста розпочали в 1997 році 8 жовтня.

Цього дня, понад тисячу років тому, Ярослав Мудрий видав закони під назвою Руська правда.

День юриста 2025: вітання з професійним святом

У цей світлий, жовтневий день, хочеться щиро привітати вас з професійним святом! Бувають важкі моменти, коли ні рідні, ні знайомі не можуть допомогти.

Саме в таких ситуаціях ви рятуєте та подаєте руку допомоги! Дякую за вашу працю та людяність!

***

З Днем юриста! Більше потужних перемог, яскравих судів та цікавих справ! Щоб кожен ваш день був наповнений радістю, щирими емоціями та гарним настроєм!

Не втрачайте ваш професіоналізм та хватку! Всього найкращого!

***

Вітаю із професійним святом! Нехай ваша праця завжди оцінюється належним чином! Нехай кожна справа, за яку ви беретеся, матиме колосальні успіхи!

Бажаю безпеки, цікавих справ, везіння та удачі! Нехай на вашому боці завжди будуть честь і правда! Більше вам енергії, достатку, сил та терпіння!

З Днем юриста! Бажаю вам щодня отримувати максимальне задоволення від своєї професії! Нехай ваша допомога людям повертається вам подвійно!

Більше перемог, виграних справ, легких суден та перспектив! Нехай на вашому складному шляху на вас чекає приголомшливий успіх, радість і багато везіння!

***

Зі святом! Цього дня хочеться побажати вам миру, кохання, добробуту та задоволення! Ставте високі цілі та боріться за тих, хто несе у своєму серці добро, правду та щирість.

Нехай закон завжди буде на вашому боці, а праця приносила великий дохід і радість!

***

Вітаю із Днем юриста! Дякую вам за постійну підтримку! Нехай ваш досвід завжди успішно застосовується у роботі та приносить людям користь.

Щоб ваш дух завжди був твердим, а ви – стійким і неупередженим. Нехай ваш гострий розум та розсудливість завжди приносили вам великі успіхи!

Залишайтеся справжнім професіоналом своєї справи та боріться за правду у цей непростий час!

***

Вітаю тебе з професійним святом — Днем юриста! Бажаю легких перемог, успіхів у всіх справах, визнання і поваги. Бажаю надійних людей поруч, мудрості, досвіду і найміцнішого здоров’я!

День юриста 2025: вітання у віршах

Шлях юриста – складний і відповідальний

Нехай приносить щастя нереальне!

Більше вам сил, терпіння та гордості

Любові вам, легкості та бадьорості!

***

З Днем юриста вас вітаю!

Достатку, радості бажаю,

Щоб все вдавалось без пригод

А Феміда рятує від негод!

Привітання з днем юриста у картинках

