Всесвітній день чоловіків: що це за свято та коли його відзначають

Всесвітній день чоловіків традиційно відзначають 19 листопада. Це відносно молоде свято, його започаткували у віденській залі ООН у 2000 році, щоб згадати про гендерну нерівність. Так-так, адже іноді й чоловіки стикаються з упередженнями: при виборі “нечоловічої” професії, при висловленні свого захоплення певними хобі тощо.

Читай у матеріалі, що відомо про Всесвітній день чоловіків та чому вони мають аж два свята за один місяць.

Всесвітній день чоловіків: що це за свято

Всесвітній день чоловіків (World Men’s Day) відзначають у багатьох країнах, хоча воно не закріплене на офіційному рівні. Утім, більшу популярність має Міжнародний чоловічий день (International Men’s Day), його щорічно відзначають 19 листопада, починаючи з 1989 року.

Всесвітній день чоловіків має на меті привернути увагу до гендерної дискримінації чоловіків при визначенні важливості їх ролі в родині й вихованні дітей. Зараз чоловіки відчувають великий тиск зі сторони суспільства, а виховання хлопчиків досі оповите багатьма великими стереотипами.

Тому головною темою свята також є статева рівність, обов’язки й права, ментальне та фізичне здоров’я, саморозвиток тощо.

Всесвітній день чоловіків святкують у США, Австралії, Великобританії, на Ямайці, Мальті, в Індії та Сінгапурі, у країнах Європи та низці інших країн.

Традиційно у цей день у школах, університетах та на роботі проводять освітні заходи щодо чоловічого ментального здоров’я, їхніх прав та обов’язків, читають лекцію про важливість гендерної рівності.

Хоча б раз на рік ми вітаємо рідних з професійним святом. А що побажати та як правильно привітати? Читай вітання з професійним святом у віршах та прозі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!