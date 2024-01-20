Чари за вікном в допомогу іменинникам: як відсвяткувати день народження взимку

В ранньому дитинстві у мене саме з зимою асоціювались свята, веселощі, пустощі, чари та дива. А коли ще до всіх календарних свят додається твій день народження, то це чи не найбажаніша пора року.

І хоча зараз наша країна переживає важкий час боротьби, здається, не до святкувань, але хочеться хоч невеличкого свята. Добірка ідей, як відсвяткувати день народження взимку, щоб запам’яталося назавжди — у нашому матеріалі.

Сценарій святкування залежить від віку іменинника. Для малюків і дітей до 12 років — один, для підлітків — інший, для молодої, але вже дорослої компанії — третій, а для людей старшого віку — четвертий. Але для всіх найголовніше — це увага.

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Вибираючи варіант святкування дня народження, варто визначитися з бюджетом, списком гостей і потім братися до вибору сценарію.

Ідеї, як відсвяткувати день народження зимою

Як відзначити день народження взимку для дітей:

Можна влаштувати тематичну вечірку вдома, в кафе, аквапарку, ігролендах. Влаштувати гулянку в спортивному стилі з катанням на лижах, санках, ковзанах. Залежно від бюджету батьків можна здійснити омріяну поїздку для дитини в межах місцевості проживання чи на далекі відстані. Це може бути похід в цирк, на прем’єру мультфільму, казки, навіть похід в зоопарк з продовженням святкування вдома або в кафе. Влаштувати свято доброти: відвідати притулки для бездомних тварин, заздалегідь закупивши корму для “братів наших менших”. Дитина назавжди запам’ятає вдячні очі тварин та це відкладеться їй в душі.

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Як відзначити день народження взимку для молоді:

Тематична вечірка вдома чи в кафе. Похід у лазню, сауну, басейн, аквапарк. Молодіжна вечірка у розважальному центрі. Тут знайдеться заняття для кожного гостя: боулінг, більярд, караоке. І безліч ресторанчиків на будь-який смак. Якщо це компанія подруг — можна влаштувати день релаксу з походом в SPA. Якщо твої гості люблять активність, влаштуй спортивні розваги: катання на лижах, ковзанах, гра в пейнтбол або лазертаг. Влаштуй для своїх гостей захопливий квест містом. Зимова фотосесія для іменинника(-ці) та друзів. Якщо компанія невеличка, можна вирушити у подорож. Якщо у тебе з друзями чи родиною однакові музичні уподобання, то візьми кілька квитків та проведи вечір зі своїми кумирами.

Як відзначати день народження взимку на свіжому повітрі

Погода. Важливо наперед дізнатись прогноз погоди, щоб дощ, вітер, некомфортні погодні умови не зіпсували свято. Багаття — для краси та обігріву. Конкурси, ігри, активний рух, щоб не замерзнути. Бажано проводити вечірку на природі біля хоч невеличкого приміщення чи намету, щоб можна було зігрітися. Їжа має бути ситна та гаряча. Заздалегідь попередь гостей, щоб тепло вбирались. Подбай про теплі пледи.

Варіантів, як відсвяткувати день народження взимку, безліч. І, сподіваємось, наші ідеї тобі допоможуть. Але найцінніше в цей день відчувати себе в колі людей, які тебе люблять та цінують. Це ті люди, які без святкувань і розваг ніколи не забудуть привітати тебе і нагадати про твою цінність у їхньому житті.

А про які презенти попросити на день народження чи зимові свята, на які така щедра зима, ти дізнаєшся в нашому матеріалі про ідеї для подарунків 2024.

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