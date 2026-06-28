Стиль життя Свята

З Днем Конституції України 2026: кращі привітання у віршах та прозі

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 28 Червня 2026, 10:00 2 хв.
привітання з днем конституції в прозі
Фото Unsplash

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