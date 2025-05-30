З Випускним 2025: найкращі картинки, якими варто поділитися з друзями

Роки навчання мчать на аеро-швидкостях, не встигнеш і озирнутися — уроки й контрольні позаду, а ти вже з гордістю говориш: я пройшов (-ла) це!

Попереду — випускний, за яким у кожного свій шлях: хтось іде працювати, хтось вчитися далі, хтось шукатиме себе в інший спосіб. Але всі випускники починають з віри в себе і мрій, які стають планами.

Привітай друзів та подруг з самим головною подією юності — випускним! Картинки З випускним і привітання — у матеріалі.

Картинки та привітання З випускним!

Сьогодні ви залишаєте стіни школи, але назавжди лишаєтесь в пам’яті вчителів. Ви — сильні, талановиті, справжні. Вірте в себе, і світ відкриється вам з найкращого боку! З випускним 2025!

Прийміть вітання з випускним! Це свято — не про прощання, а про новий початок. Позаду — неймовірна дорога, яку ви пройшли разом. Попереду — великі перемоги!

Вітаємо зі святом! Колись ви прийшли маленькими й сором’язливими… Сьогодні ви вирушаєте у світ з очима, повними надії. Нехай душа завжди прагне більшого, а плани здійснюються!

Колись казали: випуск — це початок свободи. А сьогодні свобода — це те, за що ми боремося, і кожен твій вибір — це частина майбутнього України! Ти – випускник воєнного часу. Нехай ніщо не зупинить тебе! Зі святом тебе!

Картинки та вітання з випускним

Прийми щирі вітання з твоїм випускним! Школа вже позаду, весь світ — попереду! Вір у себе й іди до мрій сміливо!

Випускний — це твій перший тріумф! Нехай таких перемог буде безліч!

Вітаю з випускним! Тепер усе по-дорослому: будильник — твій ворог, кава — найкращий друг, а понеділок — вічне випробування!

Твоя дорослість починається з рішучості йти у невідоме. І ця твоя сміливість — уже перемога. З випускним тебе, мій друже!

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