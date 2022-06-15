Українське посвідчення водія відтепер європейського зразка: як отримати новий документ та чому це важливо

Відтепер українське посвідчення водія адаптоване до зразка Європейського Союзу. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у своєму Telegram-каналі.
Замість піктограм (наприклад, окуляри) на посвідченні водія розміщують коди, які притаманні водійському за стандартами ЄС.
А якщо ти складав(-ла) практичний іспит на авто з автоматичною коробкою передач, то у твоєму водійському буде відмітка у вигляді коду 78.
Якщо ти хочеш отримати посвідчення європейського зразка, то обміняти старий документ можна у сервісних центрах МВС.
Перелік необхідних документів:
Ще у 2017 році МВС анонсувало євроінтеграційні зміни в Законі України Про дорожній рух та ПДР України задля виконання директив ЄС.
Адже неодмінною вимогою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є гармонізація нашого законодавства та внутрішніх правових норм з європейськими.
Окрім змін у посвідченні водія, Україну ще чекають такі нововведення:
Нові зміни в українському законодавстві сприятимуть більшій безпеці дорожнього руху, а також є ще одним кроком на шляху нашої країни до ЄС.
10 травня Кабінет Міністрів України змінив процес навчання та отримання водійського. Читай, як отримати посвідчення водія за спрощеною процедурою.
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