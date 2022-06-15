Українське посвідчення водія відтепер європейського зразка: як отримати новий документ та чому це важливо

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Червня 2022, 10:30
Українське посвідчення водія адаптували до європейського
Фото: Unsplash

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