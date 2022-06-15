Українське посвідчення водія відтепер європейського зразка: як отримати новий документ та чому це важливо

Відтепер українське посвідчення водія адаптоване до зразка Європейського Союзу. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у своєму Telegram-каналі.

Як змінилось посвідчення водія

Замість піктограм (наприклад, окуляри) на посвідченні водія розміщують коди, які притаманні водійському за стандартами ЄС.

А якщо ти складав(-ла) практичний іспит на авто з автоматичною коробкою передач, то у твоєму водійському буде відмітка у вигляді коду 78.

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Як обміняти старе посвідчення на нове

Якщо ти хочеш отримати посвідчення європейського зразка, то обміняти старий документ можна у сервісних центрах МВС.

Перелік необхідних документів:

паспорт;

копія картки платника податків (ІПН);

(ІПН); старе посвідчення водія.

Чому це важливо

Ще у 2017 році МВС анонсувало євроінтеграційні зміни в Законі України Про дорожній рух та ПДР України задля виконання директив ЄС.

Адже неодмінною вимогою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є гармонізація нашого законодавства та внутрішніх правових норм з європейськими.

Окрім змін у посвідченні водія, Україну ще чекають такі нововведення:

унормування віку для допуску до керування певними категоріями транспортних засобів; гармонізація категорій і підкатегорій транспортних засобів, нові строки дії посвідчень (не 30 років, як зараз, а 5–15 — залежно від категорії транспорту).

Нові зміни в українському законодавстві сприятимуть більшій безпеці дорожнього руху, а також є ще одним кроком на шляху нашої країни до ЄС.

10 травня Кабінет Міністрів України змінив процес навчання та отримання водійського. Читай, як отримати посвідчення водія за спрощеною процедурою.

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