Віршики на 8 березня для дітей: 18 коротких привітань, які легко вивчити

Свято весни — це час, коли кожна дитина хоче стати маленьким поетом. Підібрати влучні вірші 8 березня буває непросто, адже хочеться, щоб слова торкалися серця. Ми підготували для тебе величезну добірку, де ти знайдеш ідеальні рядки для будь-якого віку та події.

Вірші до 8 березня дитячі: короткі привітання для наймолодших

Вірші до 8 березня дитячі мають бути ритмічними та легкими. Ось варіанти для дітей 3–4 років, які можна вивчити за один вечір.

***

Я матусю так люблю,

Їй підсніжник подарую.

Хай вона завжди сміється,

Хай їй все-усе вдається!

***

Мамо, мамочко, матусю,

Я до тебе пригорнуся.

Ти красуня в мене мила,

Ти — весни яскрава сила!

***

Сонечко у вікно сяє,

Маму зі святом вітає.

І я теж її вітаю,

Щастя й радості бажаю!

***

Квіточку я намалюю,

Маму ніжну поцілую.

Будь здорова і щаслива,

Моя мамо, ти — як диво!

Вірші на 8 березня для дітей: святкова програма для школи та садочка

Якщо ти готуєш сценарій, то ці вірші на 8 березня для дітей стануть справжньою окрасою свята. Вони підходять для колективного читання або виступів на сцені.

***

Березень крокує впевнено по світу,

Розсипає проліски, сонячні привіти.

Ми сьогодні зібралися в залі цій святковій,

Щоб сказати жінкам нашим щире будьте здорові!

***

Подивіться навкруги — все ожило, встало,

Бо весна-красуня в гості завітала.

Вона несе на крилах свято особливе,

Щоб кожна жінка в світі була нині щаслива!

***

Ми бажаємо вам сонця, чистого неба,

Щоб збувалося все, що для радості треба.

Щоб усмішка ваша, як перша квітка,

Радувала нас і взимку, і влітку!

Вірші до 8 березня мамі: найніжніші слова любові

Вірші 8 березня мамі — це головна частина привітання. Ці рядки допоможуть дитині передати всю свою теплоту:

***

Мамо, ти — як сонечко тепле у небі,

Більше нікого у світі не треба.

Руки твої найніжніші, я знаю,

Ти — мій найкращий, омріяний раю.

Хай кожен день твій буде казковим,

Радісним, світлим та кольоровим!

***

Я прокинуся раненько,

Привітаю свою неньку.

Побажаю їй добра,

Щоб весна в душі цвіла.

Ти найкраща в світі, мамо,

Я люблю тебе без тями!

***

Мамо рідна, золота,

Хай минають так літа,

Щоб ти завжди молоділа,

Не хворіла, не сивіла.

Я для тебе принесу

Всього світу всю красу!

***

Ти ведеш мене за руку,

Відганяєш злу розлуку.

Ти — мій захист і порада,

Ти — моя найбільша відрада.

Зі святом, мамочко моя,

Ти — моє життя і сім’я!

Вірші до 8 березня бабусі: подяка за доброту та затишок

Не забудь підготувати вірші 8 березня бабусі, адже вона — берегиня роду, чиї руки пахнуть хлібом та казкою.

***

Моя бабусю, добра і рідненька,

Ти для мене — наче друга ненька.

Дякую за ласку, за твої поради,

Ти в моєму світі — справжня зорепади!

Будь завжди здорова, усміхайся щиро,

Бажаю тобі щастя, радості та миру!

***

Бабусині руки — м’які та теплі,

Вони найсмачніші готують галушки.

Вітаю тебе зі святом весни,

Нехай тобі сняться лише гарні сни!

***

Ти казку розкажеш, ти пісню заспіваєш,

Ти все на світі про мене знаєш.

Бабусю, кохана, тебе я вітаю,

Довгих років тобі я бажаю!

Читати на тему Привітання для колег з 8 березня: теплі слова у прозі та віршах Скажи слова вдячності та щирі побажання своїм колегам на 8 березня у віршах та прозі.

Вірш на 8 березня для вчительки: шана для наставників

У школі важливо прочитати вірш на 8 березня для вчительки, щоб відзначити її працю та терпіння.

***

Ви вчите нас правди, ви вчите нас жити,

Ви вмієте світ цей по-справжньому любити.

У цей день весняний ми вам обіцяємо:

Бути слухняними, хоч і не завжди встигаємо!

***

Вчителько наша, ви — сонячна мрія,

У ваших очах — тепло і надія.

Дякуємо вам за науку і спокій,

Хай шлях ваш життєвий буде високий!

Віршики на 8 березня для дітей: веселі рядки про свято

Завершують нашу добірку жартівливі віршики на 8 березня для дітей, які розвеселять публіку.

***

Я сьогодні встав раніше,

Мамі стало веселіше.

Сам заправив я ліжко,

З’їв усю кашу трішки!

***

Тато на кухні фартух одягнув,

Про сіль і про цукор він геть забув.

Але ми не плачемо, ми усміхаємось,

Святом жіночим ми всі надихаємось!

Тепер ти знаєш, які вірші до 8 березня можна швидко вивчити з дітками, щоб привітати найрідніших, але читай також: 8 березня близько, а отже пропонуємо дізнатись, які квіти обрати на цей день для подарунка, щоб вразити та подарувати справжній весняний настрій.

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