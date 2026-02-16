Стиль життя

Віршики на 8 березня для дітей: 18 коротких привітань, які легко вивчити

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Лютого 2026, 17:00 4 хв.
Вірші на 8 березня для дітей
Фото Depositphotos

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