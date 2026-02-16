Віршики на 8 березня для дітей: 18 коротких привітань, які легко вивчити

Свято весни — це час, коли кожна дитина хоче стати маленьким поетом. Підібрати влучні вірші 8 березня буває непросто, адже хочеться, щоб слова торкалися серця. Ми підготували для тебе величезну добірку, де ти знайдеш ідеальні рядки для будь-якого віку та події.
Вірші до 8 березня дитячі: короткі привітання для наймолодших
Вірші до 8 березня дитячі мають бути ритмічними та легкими. Ось варіанти для дітей 3–4 років, які можна вивчити за один вечір.
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Я матусю так люблю,
Їй підсніжник подарую.
Хай вона завжди сміється,
Хай їй все-усе вдається!
***
Мамо, мамочко, матусю,
Я до тебе пригорнуся.
Ти красуня в мене мила,
Ти — весни яскрава сила!
***
Сонечко у вікно сяє,
Маму зі святом вітає.
І я теж її вітаю,
Щастя й радості бажаю!
***
Квіточку я намалюю,
Маму ніжну поцілую.
Будь здорова і щаслива,
Моя мамо, ти — як диво!
Вірші на 8 березня для дітей: святкова програма для школи та садочка
Якщо ти готуєш сценарій, то ці вірші на 8 березня для дітей стануть справжньою окрасою свята. Вони підходять для колективного читання або виступів на сцені.
***
Березень крокує впевнено по світу,
Розсипає проліски, сонячні привіти.
Ми сьогодні зібралися в залі цій святковій,
Щоб сказати жінкам нашим щире будьте здорові!
***
Подивіться навкруги — все ожило, встало,
Бо весна-красуня в гості завітала.
Вона несе на крилах свято особливе,
Щоб кожна жінка в світі була нині щаслива!
***
Ми бажаємо вам сонця, чистого неба,
Щоб збувалося все, що для радості треба.
Щоб усмішка ваша, як перша квітка,
Радувала нас і взимку, і влітку!
Вірші до 8 березня мамі: найніжніші слова любові
Вірші 8 березня мамі — це головна частина привітання. Ці рядки допоможуть дитині передати всю свою теплоту:
***
Мамо, ти — як сонечко тепле у небі,
Більше нікого у світі не треба.
Руки твої найніжніші, я знаю,
Ти — мій найкращий, омріяний раю.
Хай кожен день твій буде казковим,
Радісним, світлим та кольоровим!
***
Я прокинуся раненько,
Привітаю свою неньку.
Побажаю їй добра,
Щоб весна в душі цвіла.
Ти найкраща в світі, мамо,
Я люблю тебе без тями!
***
Мамо рідна, золота,
Хай минають так літа,
Щоб ти завжди молоділа,
Не хворіла, не сивіла.
Я для тебе принесу
Всього світу всю красу!
***
Ти ведеш мене за руку,
Відганяєш злу розлуку.
Ти — мій захист і порада,
Ти — моя найбільша відрада.
Зі святом, мамочко моя,
Ти — моє життя і сім’я!
Вірші до 8 березня бабусі: подяка за доброту та затишок
Не забудь підготувати вірші 8 березня бабусі, адже вона — берегиня роду, чиї руки пахнуть хлібом та казкою.
***
Моя бабусю, добра і рідненька,
Ти для мене — наче друга ненька.
Дякую за ласку, за твої поради,
Ти в моєму світі — справжня зорепади!
Будь завжди здорова, усміхайся щиро,
Бажаю тобі щастя, радості та миру!
***
Бабусині руки — м’які та теплі,
Вони найсмачніші готують галушки.
Вітаю тебе зі святом весни,
Нехай тобі сняться лише гарні сни!
***
Ти казку розкажеш, ти пісню заспіваєш,
Ти все на світі про мене знаєш.
Бабусю, кохана, тебе я вітаю,
Довгих років тобі я бажаю!
Вірш на 8 березня для вчительки: шана для наставників
У школі важливо прочитати вірш на 8 березня для вчительки, щоб відзначити її працю та терпіння.
***
Ви вчите нас правди, ви вчите нас жити,
Ви вмієте світ цей по-справжньому любити.
У цей день весняний ми вам обіцяємо:
Бути слухняними, хоч і не завжди встигаємо!
***
Вчителько наша, ви — сонячна мрія,
У ваших очах — тепло і надія.
Дякуємо вам за науку і спокій,
Хай шлях ваш життєвий буде високий!
Віршики на 8 березня для дітей: веселі рядки про свято
Завершують нашу добірку жартівливі віршики на 8 березня для дітей, які розвеселять публіку.
***
Я сьогодні встав раніше,
Мамі стало веселіше.
Сам заправив я ліжко,
З’їв усю кашу трішки!
***
Тато на кухні фартух одягнув,
Про сіль і про цукор він геть забув.
Але ми не плачемо, ми усміхаємось,
Святом жіночим ми всі надихаємось!
Тепер ти знаєш, які вірші до 8 березня можна швидко вивчити з дітками, щоб привітати найрідніших, але читай також: 8 березня близько, а отже пропонуємо дізнатись, які квіти обрати на цей день для подарунка, щоб вразити та подарувати справжній весняний настрій.
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