Всесвітній день анестезіолога 2025: історія та теплі привітання зі святом

16 жовтня у світі відзначають день анестезіолога — професійне свято лікарів, які відповідають за введення анестетиків та самопочуття пацієнта під час операції. Це надважлива та дуже відповідальна лікарська спеціалізація. Від вмінь та навичок анестезіолога інколи залежить життя людини. Найцікавіше про професію та привітання зі святом — читай у матеріалі.

Всесвітній день анестезіолога: історія свята

Традиційно днем народження анестезіології вважають 16 жовтня 1846 року. Цього дня американські лікарі — стоматолог Вільям Томас Мортон та хірург Джон Уоррен — провели першу публічну операцію, застосувавши наркоз.

У той день вони використали ефір, а сама процедура проходила у Массачусетському госпіталі, який відтоді називають Домом ефіру. Ця вдала операція докорінно змінила медицину, адже вона відкрила нову еру хірургії. Тепер пацієнти можуть переносити операції без болю.

Анестезіологія як окрема професія з’явилася лише у двадцятому столітті — довгий час хірурги вводили наркоз самостійно.

У той час використовували вкрай недосконалі анестетики — ефір, хлороформ і навіть кокаїн, які часто викликали ускладнення.

Хлороформ взагалі був вибухонебезпечним — якщо лікар поводився з речовиною необережно, операції з його використанням мали плачевні наслідки.

Тому з’явилися анестезіологи — лікарі, які не лише проводили анестезію, а й відповідали за стан хворого до, під час та після операції, стежили за перебігом введення наркозу та у разі потреби надавали допомогу.

День анестезіолога у світі має іще одну назву — День ефіру.

День анестезіолога: що відомо з давньої історії

Анестезіологія з’явилася задовго до вдалого експерименту Мортона та Уоррена. Ось кілька цікавих фактів з давнини:

До відкриття дивовижних властивостей ефіру в різні часи й у різних країнах існували свої методи знеболювання, часто дуже негуманні. У Стародавньому Римі, приміром, пацієнта акуратно вдаряли палицею по голові, щоб він втратив свідомість. Головним завданням було не перестаратися і випадково не вбити хворого.

Перше документальне свідчення про використання анестезії датовано 200 роком нашої ери. У Китаї видатний лікар Хуа Туо розробив знеболювальну рослинну суміш “мафейсан”. Його пацієнт, генерал Куан Ю, був поранений отруєною стрілою. Як свідчить історія, генерал випив зілля і грав у шахи, тоді як Хуа Туо робив операцію, а ті, хто спостерігав за нею, непритомніли. Проте Куан Ю зберігав самовладання, не виявляючи жодної ознаки болю.

Аж до 19 століття — до появи анестезіології — лікарі не проводили жодних хірургічних операцій на животі та черевній порожнині. А ось стоматологія, накладання швів і навіть ампутації кінцівок були справою звичайною. Пацієнт робив ковток міцного алкоголю і затискав у зубах ремінь. Його тримало кілька людей, або хворого просто прив’язували до операційного ліжка.

Одним із перших розкритикував традиційні для свого часу варварські методи лікування всесвітньовідомий лікар Парацельс. Саме він ввів у медицину використання хімічних засобів, одним із яких і був той самий ефір, який через 300 років здійснив переворот у світі медицини.

Привітання з Днем анестезіолога

У це професійне свято ми вшановуємо тих, хто допомагає забути про біль та страхи — це чудова можливість подякувати анестезіологам, надіславши їм душевні та веселі привітання.

Шановний лікарю! Сьогодні ваш день, коли всі дякують за спокійні операції та безболісні процедури! Нехай кожна мить вашого життя буде такою ж легкою, як сон під вашим дбайливим наглядом. Бажаю удачі, здоров’я, наснаги у праці та сил!

Вітаю із Днем анестезіолога! Ви той, хто робить складні та небезпечні процедури легкими й безболісними! Нехай у вашому житті теж не буде болю, ані фізичного, ані душевного! Радості, щастя, успіхів у роботі та домашнього затишку й любові рідних!

З Днем анестезіолога! Твоя робота вимагає хірургічної точності та лікарського таланту! Ти допомагаєш пацієнтам не відчувати біль! Нехай у твоєму житті завжди буде стільки ж спокою та впевненості, скільки ти їх даруєш своїм пацієнтам! Щастя, любові та удачі!

Вітаю із професійним святом! Ваша праця значно полегшує життя лікарям, адже без вас жодна операція не пройшла б легко і впевнено. Нехай і у вашому житті все завжди йде вільно, без труднощів. Здоров’я, радості та безмежного щастя!

