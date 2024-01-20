Алое на підвіконні: як доглядати за рослиною

Кімнатні рослини — окраса чи не кожної квартири. Для багатьох догляд за рослинами є терапевтичним заняттям, справжнім хобі та можливістю висловити свої вподобання.
Однією з популярних рослин є алое, яке відоме також своїми лікувальними властивостями.
Як доглядати за алое, аби воно довго прожило та милувало око — розповідаємо далі.
Для того, щоб рослина довго росла та не хворіла, варто дотримуватися кількох правил.
Як доглядати за рослиною Жіноче щастя (спатифілум), ми розповідали тобі раніше.
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