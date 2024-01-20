Алое на підвіконні: як доглядати за рослиною

Кімнатні рослини — окраса чи не кожної квартири. Для багатьох догляд за рослинами є терапевтичним заняттям, справжнім хобі та можливістю висловити свої вподобання.

Однією з популярних рослин є алое, яке відоме також своїми лікувальними властивостями.

Як доглядати за алое, аби воно довго прожило та милувало око — розповідаємо далі.

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Як доглядати за алое

Для того, щоб рослина довго росла та не хворіла, варто дотримуватися кількох правил.

Став горщик з рослиною на добре освітлене місце — це може бути підвіконня, що виходить на захід, північ чи південь. Влітку винось алое на балкон, але не став під прямі сонячні промені та захисти від потрапляння дощу. Помірно поливай алое, не допускай переливів — використовуй відстояну воду, поливай тоді, коли земля висохне на третину. Додаткового оприскування чи зволоження алое не потребує. Не поливай холодною водою, інакше корені почнуть гнити. По можливості забезпеч прохолодну зимівлю. Взимку тримай алое у приміщенні, де температура не опускається нижче +13ºС. Регулярно пересаджуй рослину в горщики відповідного розміру. Найкращий період для пересадження алое — весна, а ґрунт варто використовувати такий, як для кактусів та сукулентів. Удобрюй алое помірно — внось удобрення раз на три тижні у період з весни до осені.

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