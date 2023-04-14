Для дому, офісу чи ігор? Як правильно обрати клавіатуру

Клавіатура – це важливий пристрій, який необхідний для роботи з комп’ютером. Клавіатури можуть відрізнятися своїми особливостями та призначенням, тому вибір кібордс повинен залежати від потреб, вподобань та цілей користувача. Якщо тобі потрібна нова клавіатура, ми розповімо, на що звернути увагу при виборі.

Тож, при виборі “клави” можна звернути увагу на такі параметри:

Механічні або мембранні перемикачі — механічні перемикачі надійніші та мають більш довговічний термін служби, однак вони дорожчі за мембранні перемикачі. Мембранні ж є більш доступним варіантом та менш шумними. Розкладка — в залежності від мови та потреб користувача, варто звернути увагу на розкладку клавіатури. Наприклад, для української мови підходять клавіатури з розкладкою “UA”, для англійської — “US”. На самих кнопочках здебільшого є українські та англійські літери. Звичайно, можна докупити наліпки, якщо на клавіатурі є лише алфавіт однієї мови, але комфортніше придбати одразу з двома. Підсвічування — якщо користувач планує використовувати клавіатуру в темному приміщенні або вночі, то варто звернути увагу на наявність підсвічування клавіш. Так, це не лише для геймерів. Конструкція — є два типи конструкції клавіатур: з низьким профілем та з високим профілем. Клавіатури з низьким профілем мають менше висоту клавіш, що дозволяє швидше набирати текст. Клавіатури з високим профілем забезпечують більший комфорт при довготривалому використанні. Додаткові функції — деякі клавіатури мають додаткові функції, наприклад, мультимедійні клавіші або макроси, які забезпечують зручне використання клавіатури для геймерів або для роботи зі спеціальним програмним забезпеченням.

До речі, якщо ми вже почали про геймерів, то для гравців найбільш сприятливими є механічні клавіатури. Вони відрізняються вищою швидкістю та точністю введення символів, швидшим відгуком клавіш і більшою зносостійкістю, ніж звичайні мембранні клавіатури. У деяких моделях механічних клавіатур також є додаткові клавіші для макросів, які можуть бути дуже корисними для геймерів.

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А для роботи в офісі чи навчальних закладах краще вибирати тонкі мембранні клавіатури. Вони більш компактні та тихі у використанні, що робить їх зручними для використання в офісному середовищі або класі, де важлива мінімальна шумність.

Ще раз нагадаємо, на ринку існують клавіатури з підсвічуванням клавіш, що може бути корисним для використання у темних умовах. Наприклад, такі клавіатури можуть бути корисні для нічної роботи або ігор, коли геймерам потрібно швидко і точно натискати на потрібні клавіші.

Кібордс також можуть мати додаткові функції, такі як вбудовані USB-хаби або аудіо порти, які можуть бути корисними для користувачів, які працюють з великою кількістю пристроїв або займаються аудіо- та відеоредагуванням.

Таким чином, вибір клавіатури повинен залежати від конкретних потреб та цілей користувача, і на ринку існує велика кількість різних моделей, що враховують будь-які вимоги та смаки.