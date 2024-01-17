Як переоформити машину через Дію: що для цього треба та на які авто поширюється можливість

На Diia Summit 2023 Володимир Зеленський повідомив, що через Дію можна буде переоформити автомобіль. Застосунок ще з жовтня 2023 року проводив бета-тестування цієї послуги.

Завдяки новій послузі можна буди придбати та продати авто за 15 хвилин, також це має сприяти зменшенню корупції у сервісних центрах.

Ми розповімо, як переоформити машину через Дію та що для цього потрібно.

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Які транспортні засоби можна переоформити через Дію

Послуга перереєстрації авто в Дії доступна лише для фізичних осіб. Не можна перереєструвати машину, за продаж якої треба сплачувати податок. Також переоформити через Дію можна лише три категорії транспортних засобів:

легкові автомобілі;

мотоцикли;

мопеди.

Утім, людині можуть відмовити у послузі, якщо:

результати перевірки за реєстрами та базами даних встановлять факт перебування транспортного засобу або фізичної особи в розшуку, наявності відповідних обмежень чи обтяжень;

в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутня інформація щодо зареєстрованого місця проживання;

під час перевірки відповідних відомостей, внесених в електронній формі, виявлено неправдиву інформацію або розбіжності. У такому разі кошти, сплачені за надання послуги, не повертаються.

Щоб перереєструвати авто онлайн, в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів повинен бути завантажений електронний висновок експертного дослідження. Його можна отримати, надавши автомобіль для фізичного огляду працівникам Експертної служби МВС або інших державних спеціалізованих установ.

Це обов’язково. Роблять це, щоб визначити справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів.

Натомість оглядати автомобіль додатково у сервісному центрі вже не будуть.

Такий висновок дійсний лише 10 діб, тому протягом цього періоду потрібно перереєструвати автомобіль. Якщо термін закінчився, треба знову проходити експертне дослідження.

Як переоформити авто через Дію

Спершу треба авторизуватися в електронному кабінеті водія або на Порталі Дія. Власник (продавець) має подати заяву в електронній формі. Її поля заповняться автоматично, необхідні дані система підвантажить із відповідних баз даних. Продавець та покупець мають накласти на документи електронні підписи. Договір купівлі-продажу вважатиметься укладним онлайн. Працівники сервісного центру МВС перевірять відомості про власника та транспортний засіб за відповідними реєстрами та базами даних. Після цього електронний варіант свідоцтва про реєстрацію з’явиться в мобільному додатку Дія. Новому власнику треба фізично прибути у Сервісний центр МВС, де він має здати старі номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію. Натомість він отримає нові документи.

Варто також зауважити, що документи проходять фізичну перевірку, її здійснюють люди, тому треба чекати, щоб це зробив вільний працівник сервісного центру. Тож це може зайняти певний час.

Авто обов’язково має бути застраховане. Раніше ми розповідали, як оформити страховку на авто в Україні.

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