Як переоформити машину через Дію: що для цього треба та на які авто поширюється можливість

На Diia Summit 2023 Володимир Зеленський повідомив, що через Дію можна буде переоформити автомобіль. Застосунок ще з жовтня 2023 року проводив бета-тестування цієї послуги.
Завдяки новій послузі можна буди придбати та продати авто за 15 хвилин, також це має сприяти зменшенню корупції у сервісних центрах.
Ми розповімо, як переоформити машину через Дію та що для цього потрібно.
Послуга перереєстрації авто в Дії доступна лише для фізичних осіб. Не можна перереєструвати машину, за продаж якої треба сплачувати податок. Також переоформити через Дію можна лише три категорії транспортних засобів:
Утім, людині можуть відмовити у послузі, якщо:
Щоб перереєструвати авто онлайн, в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів повинен бути завантажений електронний висновок експертного дослідження. Його можна отримати, надавши автомобіль для фізичного огляду працівникам Експертної служби МВС або інших державних спеціалізованих установ.
Це обов’язково. Роблять це, щоб визначити справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів.
Це обов’язково. Роблять це, щоб визначити справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів.
Натомість оглядати автомобіль додатково у сервісному центрі вже не будуть.
Такий висновок дійсний лише 10 діб, тому протягом цього періоду потрібно перереєструвати автомобіль. Якщо термін закінчився, треба знову проходити експертне дослідження.
Варто також зауважити, що документи проходять фізичну перевірку, її здійснюють люди, тому треба чекати, щоб це зробив вільний працівник сервісного центру. Тож це може зайняти певний час.
Авто обов’язково має бути застраховане. Раніше ми розповідали, як оформити страховку на авто в Україні.
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