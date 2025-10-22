CRM для магазину: як вибрати ідеальну систему для бізнесу

Ідеальна система для бізнесу! Звучить непросто. Ідеально — це як? Коли чисті вітрини, товар розкладений за категоріями та кольорами? Деякі бізнеси прогорають і навіть не запускаються, бо не знають, який товар вибрати.

З появою онлайн продажів все ускладнилося: офлайн, онлайн, замовлення по телефону, доставка. Тому не дивно, що з’явився інструмент, який допомагає з цим справлятися — СРМ для магазину.

Що таке CRM для магазину?

CRM — це програма, яка об’єднує всі канали продажу: офлайн, онлайн, телефонні дзвінки, доставка — все в одному вікні.

Тобто продажі в офлайн-точці, замовлення, які надходять з месенджерів, маркетплейсів (Rozetka, Etsy, Shopify, Prom, Epicentr), Instagram та по телефону — все обробляється в одній системі.

Основні завдання, які вирішує KeyCRM:

Облік клієнтів.

Новий або постійний клієнт, що і як часто купує, були проблемні моменти.

Облік замовлень.

Система показує статус замовлень: новий, у роботі, замовлення оформлено, відправлено, доставлено та отримано.

Управління складом.

У СРМ видно наявність товарів: скільки залишилося і що вже продано.

Аналітика.

Звіти показують продажі, ефективність менеджерів та прибутковість товарів.

У чому переваги впровадження CRM у торгівлю?

1. Облік клієнтів.

Без CRM-системи всі замовлення залишаються просто замовленнями на різних майданчиках — в Telegram, Rozetka, Instagram, Prom або на вашому сайті. Вони не пов’язані між собою і ви не бачите загальну картину.

Коли підключаєте KeyCRM, у вас з’являються реальні клієнти з історією покупок. Ви бачите, хто що купує, скільки витрачає, як часто робить замовлення та у який час чи період.

2. Інтеграція зі службами доставки.

Створення ТТН, відстеження та сповіщення про доставку — все робить црм. Не потрібно перевіряти, де товар і чи забрав його клієнт. Менеджер витрачає менше часу на оформлення замовлення та швидше переходить до наступного.

3. Облік залишків складі.

У KeyCRM, як тільки товар продано, дані на складі оновлюються автоматично. При ручному обліку, особливо при кількох каналах продажу, помилки та затримки гарантовані. Клієнти замовляють те, чого немає. Чи не круто, правда?

4. Персональний підхід.

Коли вся інформація про клієнта перед очима, з’являється персоналізований сервіс, що виділяє вас серед конкурентів.

Оформлення замовлення відбувається швидше: всі дані вже введені, адреса доставки збережена, система нагадує супутні товари. Як у Макдональдс: якщо клієнт вибрав картоплю, пропонується соус. Покупець, звичайно, не помітить усіх цих деталей, але саме через них повернеться до вас знову.

Помилки при виборі та впровадженні CRM

1. Відсутність інтеграцій.

Багато функцій та інтеграції відсутні у вибраній CRM.

Помилка 2. Ігнорування аналітики.

Не використовувати аналітичні звіти – це означає втрачати важливу інформацію для бізнесу.

Помилка 3. Вибір найдорожчої CRM.

Якщо одразу брати все найдорожче – це буде незручно, дорого і заплутає команду, що призведе до збитків.

Висновок

Проаналізуйте бізнес та впроваджуйте функціонал поступово, лише необхідний. Обов’язково тестуйте інтерфейс перед покупкою, щоб переконатися у зручності роботи.

Якщо ви шукаєте CRM для роздрібного бізнесу, спробуйте KeyCRM. Наразі її можна підключити безкоштовно, використовуючи тестовий період до 30 днів.

