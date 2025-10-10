Ціни на какао падають: чи вплине це на вартість шоколаду у крамницях

На товарних біржах спостерігається стрімке зниження цін на какао, яке досягло найнижчого рівня за останні 20 місяців. Читай у матеріалі, чи здешевшає через це шоколад та якщо так, то на скільки.

Какао падає в ціні: основні причини

Ф’ючерси на какао в Лондоні впали до мінімуму, а загалом з грудня минулого року ціни скоротилися вдвічі через покращення глобальної пропозиції та стабілізацію виробництва.

Що таке ф’ючерси? Це біржові контракти, які зобов’язують покупця придбати, а продавця продати певний базовий актив(товар, цінні папери тощо) у майбутньому за заздалегідь визначеною ціною.

Основні причини падіння цін пов’язані з покращенням світової картини пропозиції. Як пише Bloomberg, експерти з гамбурзької торгівельної компанії Hanseatic Cocoa & Commodity Office зазначають, що на відміну від попереднього року, погодні умови в Західній Африці стабілізувалися, що сприяє кращому врожаю.

Крім того, провідні виробники — Кот-д’Івуар та Гана — підвищили закупівельні ціни на какао-боби, що стимулює фермерів прискорювати продажі та інвестувати в ресурси. У Гані, наприклад, ціна зросла до 56,64 седі(187,25 грн станом на 8 жовтня) за кілограм, що робить країну більш конкурентоспроможною на глобальному ринку.

Поточні показники свідчать про значне здешевлення: у понеділок ф’ючерси в Лондоні впали на 1,5%, хоча пізніше частково відновилися, а в Нью-Йорку ціни майже не змінилися після попереднього падіння на 2,7%.

Глобальний дефіцит какао поступово відступає завдяки домовленостям про постачання між Ганою та Кот-д’Івуаром, а також планам Гани збільшити експорт до сусідньої країни.

Прогнози цін на какао: чи очікувати дешевший шоколад

Прогнози на майбутнє оптимістичні для ринку: у сезоні 2025-2026 років світове виробництво какао може перевищити споживання на 186 тисяч тонн, що більш ніж удвічі перевищує профіцит попереднього року.

Ринок з нетерпінням очікує перших надходжень нового сезону, включаючи прибуття бобів до портів для експорту.

Щодо впливу на кінцеві продукти, таке зниження цін на сировину має стати доброю новиною для споживачів після недавнього здорожчання шоколаду та кондитерських виробів.

Однак, як зазначають експерти, виробники шоколаду все ще працюють з дорогими запасами, придбаними за піковими цінами. Тому здешевлення шоколаду на полицях супермаркетів відбудеться з певною затримкою — ймовірно, через кілька місяців, коли дешевші партії какао потраплять у виробництво.

