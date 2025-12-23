Грибна підлива на Святвечір: як приготувати одну з 12 страв на різдвяному столі

Рецепт грибної підливи бере своє коріння в галицькій кухні, де здавна цінували смак та поживні властивості грибів.

Грибна підливка на Святвечір вважається однією з 12 традиційних пісних страв, що надають смаку та справжності святковому столу. Як приготувати грибну підливу на Святвечір — читай у матеріалі.

Грибна підливка на Святий вечір: що означає

У карпатських регіонах України готували грибну підливу, яку подавали як зі сметаною, так і без неї. Ця підливка мала різні консистенції: від густої, яку їли з хлібом, до рідкої, якою поливали вареники, картопляне пюре та голубці.

Зокрема, на свято традиційно готували грибну підливу із сушених грибів. Це була пісна страва, оскільки святвечір завершував Різдвяний піст. Тепер цю страву також готують не лише цього дня, а у деяких регіонах вона досі невіддільна частина святкового столу.

Грибна підлива на міцне: рецепт покроково

Інгредієнти:

700 г грибів;

5 ст л сметани;

1 лавровий лист;

2 горошинки запашного перцю;

сіль та перець за смаком;

5 цибулин;

1 морквина;

2 ст л рослинної олії;

30 г олії;

2 ст. л борошна.

Грибна підлива до вареників на Святвечір

Гриби ретельно вимий, очисть та наріжте на невеликі шматочки. Переклади їх у каструлю, залий водою і вари протягом 15 хвилин, після чого проціди. Промий гриби, поверни їх у каструлю та вари на повільному вогні протягом 1 години. Слідкуй, щоб вода не випарувалася, оскільки цей відвар буде основою підливки. Поки гриби варяться, наріж очищену цибулю кубиками і додай в каструлю для приготування підливи. Додати олію і трохи води. Туші на невеликому вогні, регулярно помішуючи, щоб цибуля не підгоріла. До тушкованої цибулі додай терту моркву і готуй ще 5-10 хвилин. Коли гриби будуть відварені, пересип їх разом з відваром до тушкованої цибулі та моркви. Додай перець, лавровий лист і сіль, і вари всі разом 15 хвилин на повільному вогні. Розмішай борошно в невеликій кількості води, проціди через сито і додай до грибів. Добре перемішай, щоб уникнути утворення грудочок і вари 5 хвилин. Додай до підливи сметану, олію, сіль та перець на свій смак. Доведи до кипіння ще 10-15 хвилин та знімай з вогню.

