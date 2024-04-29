Меню на Великдень 2024: що готувати на великодний стіл

5 травня православні віряни святкуватимуть світле свято Христового Воскресіння. З давніх-давен в українців існує непорушна традиція — іти на Великдень до церкви, прославляти Воскресіння Христа, освячувати великодній кошик, та прийшовши додому на святковий обід, куштувати свяченого та ласувати різноманітними великодніми стравами.
Читай, що має бути на великодньому столі — меню на Великдень з рецептами страв — у нашому матеріалі.
Найперше, що має бути на Великодному столі — це освячені продукти з великоднього кошика: здобна паска, яйця-писанки, м’ясні вироби, масло, сирна запіканка, хрін, сіль. Крім традиційного “свяченого”, кожна господиня хоче здивувати своїх рідних і гостей новими смачними стравами, оригінальними рецептами. Спробуємо разом цікаві рецепти з нагоди найвеличнішого і найрадіснішого свята для всіх вірян.
Хочу поділитися рецептом сімейної страви, яку завжди готували на Великдень в родині з давніх-давен. Вона є традиційною на Великдень, як і кутя на Різдво. Готують її для того, щоб все свячене зібрати в одну страву і почати з нього святкову трапезу.
Інгредієнти:
Все свячене — кількість за бажанням.
Приготування:
Цю страву традиційно всі пробують першою, щоб розпочати святкову трапезу зі свяченого.
На святковому столі має чудовий, яскравий, багатий вигляд!
Інгредієнти:
Для прикрашання:
Салат викладаємо шарами, кожен шар змащуємо майонезом.
Скрін з youtube
Цю запіканку часто готують, щоб покласти у Великодний кошик. Вона готується як соленою, так і в солодкому варіанті. В деяких регіонах України її ще називають сирною плесканкою.
Ось рецепт соленої плесканки.
З розрахунку на форму 25*10*12 см
Смачного!
Експериментуй, готуй нові страви, нехай свята для тебе будуть тихими, мирними, сімейними, смачними та радісними.
Якщо тебе цікавить питання, чому Великдень святкується щороку у різні дати, читай наш матеріал про це.
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