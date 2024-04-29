Меню на Великдень 2024: що готувати на великодний стіл

5 травня православні віряни святкуватимуть світле свято Христового Воскресіння. З давніх-давен в українців існує непорушна традиція — іти на Великдень до церкви, прославляти Воскресіння Христа, освячувати великодній кошик, та прийшовши додому на святковий обід, куштувати свяченого та ласувати різноманітними великодніми стравами.

Читай, що має бути на великодньому столі — меню на Великдень з рецептами страв — у нашому матеріалі.

Найперше, що має бути на Великодному столі — це освячені продукти з великоднього кошика: здобна паска, яйця-писанки, м’ясні вироби, масло, сирна запіканка, хрін, сіль. Крім традиційного “свяченого”, кожна господиня хоче здивувати своїх рідних і гостей новими смачними стравами, оригінальними рецептами. Спробуємо разом цікаві рецепти з нагоди найвеличнішого і найрадіснішого свята для всіх вірян.

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Хочу поділитися рецептом сімейної страви, яку завжди готували на Великдень в родині з давніх-давен. Вона є традиційною на Великдень, як і кутя на Різдво. Готують її для того, щоб все свячене зібрати в одну страву і почати з нього святкову трапезу.

Меню на Великдень

Теплий великодній салат

Інгредієнти:

Все свячене — кількість за бажанням.

ковбаса — 150 г;

шинка — 200 г;

яйця — 5 шт.;

масло — 3 ст. ложки;

хрін — 1 великий корінь.

Приготування:

Поставити в сковорідку топити масло на легкий вогонь. Порізати кільцями по 1 см шинку, ковбасу і вкинути до топленого масла. Яйця почистити, порізати четвертинками та вкинути до суміші в сковорідці. Накрити кришкою і тушити на малому вогні приблизно 5 хв, до розтоплення масла і розігрівання м’ясного. Злегка один раз “від дна” помішати, щоб не дробити яйця. Подавати страву гарячою і посипаною тертим хріном. Тертий хрін можна подавати в окремій посудині.

Цю страву традиційно всі пробують першою, щоб розпочати святкову трапезу зі свяченого.

Салат Писанка

На святковому столі має чудовий, яскравий, багатий вигляд!

Інгредієнти:

ковбаса “Салямі” — 150 г;

картопля — 3 шт.;

перець болгарський — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

морква — 2 шт.;

кукурудза — 1 банка (340 г);

майонез — 250 г.

Для прикрашання:

зелена цибуля — 100 г;

оливки — 8-10 шт.

Приготування:

Салат викладаємо шарами, кожен шар змащуємо майонезом.

На велику овальну тарілку викладаємо порізану соломкою ковбасу. Змащуємо майонезом. Тремо картоплю на великій терці, солимо та викладаємо по ковбасі. Майонез. По картоплі стелимо порізаний соломкою, злегка підсолений, болгарський перець. Майонез. Зверху по перцю викладаємо варені яйця, потерті на грубій терці. Майонез. П’ятий шар — потерта відварена морква. Моркву посолити. Майонез. Розмащуємо майонез ложкою, щоб вирівняти поверхню салату, якому надаємо форму яйця. Останній шар — консервована кукурудза, яку тонким шаром викладаємо по поверхні салату. Салат готовий. Тепер беремося до прикрашання. Посередині салату робимо широку смужку з майонезу і викладаємо по ній порізану зелену цибулю. З невеликих смужок червоного болгарського перцю робимо візерунок на писанці. На кружальцях відвареної моркви вирізаємо квіточки для салату та викладаємо в рядочок оливки порізані тоненькими кільцями. Салатна Писанка готова.

Страви на Великдень: салат Писанка — відео

Страви на Великдень

Рибні рулетики

Інгредієнти:

філе хека — 3 шт.;

сіль, спеції;

зелений горошок — 0,5 банки.;

сир — 100 г;

олія — 50 г;

лимон.

Приготування:

Філе хека нарізаємо грубими смужками. Приблизно 2,5 см. Солимо, додаємо улюблених рибних спецій, скроплюємо лимонним соком. Відправляємо маринуватись в холодильник на 1 год і більше. Замариновану рибу закручуємо в рулетики, так, щоб залишалась дірочка посередині та скріплюємо їх дерев’яними зубочистками. На дно форми для випікання наливаємо трішки олії, викладаємо тоненькі кружальця лимона, а по лимоні ставимо рулетики з риби. Наповнюємо серединки рулетиків консервованим горошком, а зверху притрушуємо тертим сиром. Відправляємо в духовку при температурі 170 градусів на 30 хв. Рибні рулетики готові.

Запіканка з сиру (плесканка)

Цю запіканку часто готують, щоб покласти у Великодний кошик. Вона готується як соленою, так і в солодкому варіанті. В деяких регіонах України її ще називають сирною плесканкою.

Ось рецепт соленої плесканки.

Інгредієнти:

сир кисломолочний — 300 г;

масло вершкове — 30 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — щіпка;

картопляний крохмаль — 10 г;

прованські трави за бажанням — 0,5 ч. л;

кмин — 1 ч. л;

перець за бажанням.

Сирна плесканка: відео

Приготування:

Беремо сир, масло, одне ціле яйце, та з другого тільки білок. Перебиваємо блендером до однорідності. Коли сирна суміш стала кремоподібною, додаємо прованські трави, кмин, сіль, перець за бажанням та крохмаль. Запікаємо у формі, змащеній маслом, та посипаній сухарями. Добре запікається у глиняному посуді. У форму викладаємо сир, зверху змащуємо жовтком, який залишився, та посипаємо кмином. Ставимо в духовку розігріту до 170 градусів на 30 хвилин. Плесканка готова.

Печінковий паштет з яйцем

Інгредієнти:

З розрахунку на форму 25*10*12 см

печінка куряча — 500 г;

м’ясо свиняче — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

манка — 3 ст.л;

хліб білий — 2-3 скиб.;

яйця — 2-3 шт.;

сіль, перець;

4 відварені яйця для начинки.

Приготування:

Курячу печінку почистити від плівки, помити та перемолоти в чаші комбайна. До печінки додаємо манку та залишаємо вимішану масу на хвилин 10-15. У фарш зі свинини додаємо підсмажену цибулю та намочений білий хліб, Поєднуємо фарш, печінку з манкою, яйця, сіль, спеції та добре вимішуємо. Форму для випікання застеляємо пергаментом та наповнюємо половину форми масою. Посередині рядком викладаємо варені яйця і заповнюємо форму рештою паштету. Розрівнюємо та запікаємо в духовці нагрітій до 190 градусів 1 годину. Вже готовий паштет ставимо на деякий час, щоб остиг. Охолоджений виймаємо на плоску поверхню.

Смачного!

Експериментуй, готуй нові страви, нехай свята для тебе будуть тихими, мирними, сімейними, смачними та радісними.

Якщо тебе цікавить питання, чому Великдень святкується щороку у різні дати, читай наш матеріал про це.

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