Млинці від Клопотенка на Масляну: секрети тонкого тіста та професійні поради шефа

Масляна — це час затишку, родинних посиденьок та, звісно, ароматних домашніх страв. Коли йдеться про українські кулінарні хіти, млинці Клопотенко займають особливе місце. Їхня популярність пояснюється просто: вивірені пропорції та декілька професійних секретів дозволяють отримати ідеальний результат навіть початківцям.

Щоб ваші млинці були тонкими, еластичними та не рвалися, ми підготували детальний гайд, заснований на порадах відомого шеф-кухаря.

Млинці Клопотенко: рецепт та головні секрети вдалого тіста

Багато хто вважає, що приготування цієї страви — це лотерея, але млинці Клопотенко рецепт доводить зворотне. Головне — дотримуватися технології та дати тісту відпочити.

Кілька професійних порад для ідеального результату:

Температура інгредієнтів: на відміну від багатьох інших страв, для цього рецепту неважливо, чи продукти з холодильника, чи кімнатної температури;

Жирність молока: якщо ви хочете отримати насичений вершковий смак, обирайте молоко з вищим відсотком жирності;

Порційне змішування: щоб уникнути грудочок, борошно слід додавати поступово, постійно працюючи віничком;

Час на відпочинок: це критичний момент. Залиште готове тісто на 10 хвилин. За цей час розійдеться клітковина, і ваші млинці стануть міцними та не будуть рватися під час перевертання.

Крок за кроком: як приготувати млинці Клопотенка на молоці

Якщо ти шукаєш спосіб, як приготувати млинці Клопотенка, почни із підготовки якісних продуктів.

Інгредієнти для приготування:

Курячі яйця — 2 шт;

Цукор — 2 ст. л;

Сіль — 1/3 ч. л;

Соняшникова олія — 2 ст. л. у тісто (+ 2 ст. л. для змащування пательні);

Молоко — 340 мл;

Пшеничне борошно — 130 г;

Вершкове масло — 50 г (для змащування готових млинців).

Покрокова інструкція:

Крок 1. У глибокій мисці з’єднайте яйця, цукор, сіль та олію. Ретельно перемішайте віничком до однорідності;

Крок 2. Влий молоко та продовжуйте збивати, доки цукор і сіль повністю не розчиняться;

Крок 3. Поступово додавай просіяне борошно. Тісто має бути рідким та гладким. Обов’язково залиште його відпочити на 10 хвилин;

Крок 4. Розігрій пательню з антипригарним покриттям та змастіть її олією (або шматочком сала, як робили наші предки);

Крок 5. Вилийте ополоником порцію тіста на центр пательні, швидко розподіляючи його по всій поверхні;

Крок 6 . Коли краї стануть золотистими, обережно переверніть млинець. Готові вироби складайте стопкою, за бажанням змащуючи кожен вершковим маслом.

З чим подавати млинці за рецептом Клопотенка

Ці млинці виходять в міру солодкими, тому вони універсальні. Ви можете сміливо експериментувати: поливати їх варенням, додавати арахісову пасту, або ж загортати солоні начинки — слабосолону рибу, гриби чи курку.

Тепер ти знаєш, як приготувати млинці Клопотенка, щоб вони були ідеальними. Але якщо ти хочеш справді здивувати рідних незвичним виглядом страви — читай також, як приготувати дивовижно ніжні тонкі млинці на кефірі за ще одним популярним рецептом.

