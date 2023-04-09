Різноманіття не вимагає грошей, світла чи кухарського кітеля — Голобородько про здорове харчування

Часто в загальних рекомендаціях щодо здорового способу життя можна почути про різноманітний раціон. Адже він працює краще всіляких дієт та дає організму все, чого той потребує.

Але що насправді таке різноманіття в їжі та де його шукати? Про це розповіла нутриціологиня та фуд-терапевтка Анастасія Голобородько.

Як харчуватись різноманітно

Різноманіття не вимагає грошей, світла чи мати кухарський кітель. Різноманіття та цілісність продуктів — основа здорового харчування, — зазначає експертка.

Дехто може подумати, що йдеться про так звані суперфуди на кшталт кіноа, спіруліни, насіння чіа чи матча. Так, вони справді корисні для здоров’я, але завдяки своїй популярності цінники на них можуть кусатись.

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Однак не варто забувати про українські традиційні продукти, якими харчувались наші предки. Вони нічим не гірші й так само можуть скласти різноманітний раціон.

Наприклад, додавай зелень в основні страви: петрушку, кріп, зелену цибулю, пророщену у воді сочевицю тощо. Це і смачно, і корисно!

Коренеплоди також дуже різноманітні. До запеченої зі шкіркою картоплі можна робити салати з коріння селери, пастернаку та навіть сирого буряку.

Для різноманіття намагайся готувати й страви інших культур:

Близького Сходу — для цього використовуй кумін, часник та кунжут;

Індії — додавай у страви рис, кардамон та куркуму;

Латинської Америки — спробуй спеції на кшталт чилі та кориці.

Крім того, в наших широтах харчування має відрізнятись залежно від пори року. Так було здавна й це те, до чого звик наш організм.

Для того, щоб взимку отримувати більше користі від їжі, варто ферментувати та квасити різні овочі: огірки, моркву, селеру, зелені томати, буряк, пагони часнику та ще багато чого.

При цьому ферментовані продукти можуть вважатись як і одразу готовими до споживання, так і такими, які можна тушкувати як гарячу страву (особливо це стосується коріння).

За словами Голобородько, ферментацію здавна використовували як метод консервації, щоб продовжити термін зберігання продуктів.

Під час цього процесу дріжджі та бактерії перетворюють крохмаль і цукор в спирт та кислоти. Це також сприяє росту корисних бактерій — про- та метабіотиків. А приємним бонусом є виразний, насичений смак.

Їжте їжу, яку б опізнала ваша прабабуся. Навряд вона второпала б, що таке Прінглс, Спрайт чи магазинний торт. Історично їжа та традиції завжди складалися просто з того, що є в доступі.

Що росте, кого змогли виростити, назбирати. Зернята їли цілком, а не пластівці, птахів та худобу їли всю тушу, а не філе. А в тих сполучних тканинах і є бажані кислоти, колаген та зміцнюючі білки, — розповідає нутриціологиня.

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