Разнообразие не требует денег, света или поварского кителя — Голобородько о здоровом питании

Часто в общих рекомендациях по здоровому образу жизни можно услышать о разнообразном рационе. Ведь он работает лучше всевозможных диет и дает организму все, в чем он нуждается.

Но что на самом деле такое разнообразие в еде и где его искать? Об этом рассказала нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько.

Как питаться разнообразно

Разнообразие не требует денег, света или иметь поварский китель. Разнообразие и целостность продуктов — основа здорового питания, — отмечает эксперт.

Некоторые могут подумать, что речь идет о так называемых суперфудах вроде киноа, спирулины, семян чиа или матча. Да, они действительно полезны для здоровья, но благодаря своей популярности ценники на них могут кусаться.

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Однако не стоит забывать об украинских традиционных продуктах, которыми питались наши предки. Они ничем не хуже и так же могут составить разнообразный рацион.

Например, добавляй зелень в основные блюда: петрушку, укроп, зеленый лук, проращенную в воде чечевицу и т.д. Это и вкусно, и полезно!

Корнеплоды тоже очень разнообразны. К запеченному с кожурой картофелю можно делать салаты из корней сельдерея, пастернака и даже сырой свеклы.

Для разнообразия старайся готовить и блюда других культур:

Ближнего Востока — для этого используй кумин, чеснок и кунжут;

Индии — добавляй в блюда рис, кардамон и куркуму;

Латинской Америки — попробуй специи типа чили и корицы.

Кроме того, в наших широтах питание должно отличаться в зависимости от времени года. Так было с давних времен и это то, к чему привык наш организм.

Для того чтобы зимой получать больше пользы от еды, следует ферментировать и квасить различные овощи: огурцы, морковь, сельдерей, зеленые томаты, свеклу, побеги чеснока и многое другое.

При этом ферментированные продукты могут считаться как сразу готовыми к потреблению, так и такими, которые можно тушить как горячее блюдо (особенно это касается корней).

По словам Голобородько, ферментацию издавна использовали как метод консервации, чтобы продлить срок хранения продуктов.

Во время этого процесса дрожжи и бактерии превращают крахмал и сахар в спирт и кислоты. Это также способствует росту полезных бактерий — про- и метабиотиков. А приятным бонусом является выразительный, насыщенный вкус.

Ешьте пищу, которую бы опознала ваша прабабушка. Вряд ли бы она поняла, что такое Принглс, Спрайт или магазинный торт. Исторически еда и традиции всегда состояли из того, что есть в доступе.

Что растет, кого смогли вырастить, собрать. Зерна ели целиком, а не хлопья, птиц и скот ели всю тушу, а не филе. А в соединительных тканях и есть нужные кислоты, коллаген и укрепляющие белки, — рассказывает нутрициолог.

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