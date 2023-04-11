Вершкова соковитість для твого світлого свята: покроковий рецепт приготування вологої паски

Її вершковий та водночас соковитий смак дивує. Адже попри таку ніжність вона зберігає консистенцію солодкої вати. Так, йдеться, звісно, про вологу паску.
Та як її також приготувати, якщо всі рецепти виглядають дуже схоже?
Відповідь проста — увесь секрет в маленьких деталях та правильно підібраних інгредієнтах. Тому розповідаємо до тонкощі приготування смачної вологої паски до Великодня 2023.
За порогом вже Великдень, господарки вже випікають свої пасочки та прикрашають їх найрізноманітнішими способами. Щоб паска була смачною та красивою, розкажемо тобі, як приготувати глазур.
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