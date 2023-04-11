Вершкова соковитість для твого світлого свята: покроковий рецепт приготування вологої паски

Її вершковий та водночас соковитий смак дивує. Адже попри таку ніжність вона зберігає консистенцію солодкої вати. Так, йдеться, звісно, про вологу паску.

Та як її також приготувати, якщо всі рецепти виглядають дуже схоже?

Відповідь проста — увесь секрет в маленьких деталях та правильно підібраних інгредієнтах. Тому розповідаємо до тонкощі приготування смачної вологої паски до Великодня 2023.

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Інгредієнти для вологої паски

пшеничне борошно — 500 грамів

цукор — 200 грамів

сметана 25% — 100 грамів

вершкове масло — 100 грамів

тепле молоко — 100 мілілітрів

родзинки — 80 грамів

цукати — 80 грамів

свіжі дріжджі — 30 грамів

рослинна олія — 30 грамів

коньяк — 20 грамів

яйця — 2 штуки

сіль — дрібка

ванілін чи ванільний цукор — дрібка

Спосіб приготування вологої паски

Найперше, що варто зробити у процесі приготування вологої паски — це підготувати опару. Тож спочатку потрібно влити тепле молоко у ємність, бажано не металеву. Додати до молока свіжі дріжджі та трохи їх розм’якшити ложкою чи виделкою. До них також покласти столову ложку цукру, перемішати, після чого ще додати три столові ложки борошна й знову обережно перемішати. Накрити опару рушником та поставити її у тепле місце на 20 хвилин. Після цього можна продовжувати роботу з тістом. У глибокій мисці змішати яйця, цукор, сіль та ванілін або ванільний цукор. Має вийти пишна піна. До суміші додати розтоплене вершкове масло, сметану та коньяк. Алкоголь за бажанням можна прибрати з рецепту. Після цього суміш обережно перемішати міксером на маленькій швидкості. Додати до маси опару та залишок борошна. Тепер тісто потрібно вимішувати тільки руками. Влити олію до тіста та продовжити обережно його вимішувати. В процесі також можна додавати трохи борошна до того моменту, поки маса не перестане липнути до рук. Перекласти тісто за можливості у меншу ємність, змастити його трохи олією, накрити харчовою плівкою і рушником та поставити його у тепле місце на півтори години. Маса має збільшитись майже втричі у розмірах. У цей час можна залити цукати, родзинки чи інші улюблені сухофрукти окропом. А коли тісто зійде, то посипати його трохи борошном та обережно почати додавати до нього сухофрукти. Попередньо з них варто злити воду та просушити рушником. Далі залишається сформувати з тіста паски. Форми потрібно заповнити на 1/3, щоб паски вийшли більш пухкими. Залишити тісто у формах ще на 20 хвилин, поки воно збільшиться ще вдвічі. Після цього форми можна відправляти пектися на годину у духовці, що розігріта до 200 градусів. Наприкінці ліпше зменшити температуру до 180 градусів, щоб паски добре пропеклись, але не підгоріли. Коли паски будуть готові, їх ліпше ненадовго залишити настоятись у духовці. Після цього вони мають постояти ще під рушником, поки не остигнуть. Потім можна покривати їх глазур’ю, прикрашати та чекати Великодня.

За порогом вже Великдень, господарки вже випікають свої пасочки та прикрашають їх найрізноманітнішими способами. Щоб паска була смачною та красивою, розкажемо тобі, як приготувати глазур.

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