Ніжні Панетоне з присмаком Різдва: як приготувати святкову випічку італійців

Різдвяні свята все більше наповнюють наші серця особливим почуттям, а разом з тим полиці у магазинах заполонили особливі продукти. Деякі з них традиційні для наших широт, а ось дещо може дуже здивувати, як, наприклад, італійський Панетоне.

Ця різдвяна випічка виглядає точнісінько як наша великодня паска. Однак, як ми звикли вже говорити, існує певний нюанс.

Італійці просто обожнюють готувати Панетоне саме на Різдво і попри певну схожість з нашою випічкою, мають свої особливі секрети.

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Його рецепт бере свій початок ще у Римській імперії, тому не дивно, що за весь цей час він зазнав чималої кількості трансформацій.

Однак лишається незмінним його ніжний смак. Не віриш? Тоді спробуй приготувати та перевірити.

Інгредієнти для Панетоне

Для опари:

борошно — 100 грамів

дріжджі — 15 грамів

вода — 80 мілілітрів

Для першого замісу:

тепла вода — 125 мілілітрів

жовтки — 2 штуки

цукор — 50 грамів

борошно — 250 грамів

вершкове масло — 75 грамів

Для другого замісу:

цукор — 50 грамів

жовтки — 2 штуки

вершкове масло — 25 грамів

ванільний цукор — 1 столова ложка

сметана — 2 столові ложки

борошно — 100 грамів

апельсин — 1 штука

засушена журавлина — 200 грамів

дрібка солі

Спосіб приготування Панетоне

Розпочати приготування запашного Панетоне варто з опари. Щоб її зробити необхідно подрібнити дріжджі та розвести їх у невеликій кількості води кімнатної температури. Потім потрібно додати до дріжджів ще трохи води та борошно, після чого ретельно перемішати, накрити харчовою плівкою та поставити у холодильник на ніч. Далі можна починати робити перший заміс. Для цього необхідно до опари налити теплу воду та знову ретельно перемішати. Після цього у суміш потрібно додати жовтки, цукор, розм’якшене вершкове масло та борошно, а потім перемішати до однорідності. У такому вигляді суміш має стояти ще чотири години під плівкою. Тепер можна розпочати другий заміс. Для цього потрібно спочатку трохи обім’яти тісто, а потім додати до нього жовтки, цукор, дрібку солі, ванільний цукор, сметану, вершкове масло і наприкінці борошно. Тісто необхідно ретельно, але обережно, перемішати. Бажано це робити руками. Наостанок важливо додати цедру одного апельсину та журавлину і потім знову перемішати. У такому вигляді тісто має постояти ще годину у теплому місці. За цей час варто підготувати форми та змастити їх вершковим маслом. Коли тісто підніметься, його можна розподіляти по ємностях, наповнюючи їх на 1/3. І знову варто дати відпочити тісту годинку та і собі влаштувати перерву на чай. Потім можна ставити Панетоне запікатись на півгодини у духовку, що заздалегідь розігріта до 180 градусів. Однак важливо пам’ятати, що чим об’ємніша форма, тим більше часу потрібно на випікання. Перевірити готовність можна дерев’яною шпажкою. Нарешті наші Панетоне готові. Ними можна насолоджуватись, навіть не прикрашаючи. Проте якщо фантазія проситься на волю, то варто трохи розважитися і прикрасити цю запашну випічку.

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