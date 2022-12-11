Ніжні Панетоне з присмаком Різдва: як приготувати святкову випічку італійців

Різдвяні свята все більше наповнюють наші серця особливим почуттям, а разом з тим полиці у магазинах заполонили особливі продукти. Деякі з них традиційні для наших широт, а ось дещо може дуже здивувати, як, наприклад, італійський Панетоне.
Ця різдвяна випічка виглядає точнісінько як наша великодня паска. Однак, як ми звикли вже говорити, існує певний нюанс.
Італійці просто обожнюють готувати Панетоне саме на Різдво і попри певну схожість з нашою випічкою, мають свої особливі секрети.
Його рецепт бере свій початок ще у Римській імперії, тому не дивно, що за весь цей час він зазнав чималої кількості трансформацій.
Однак лишається незмінним його ніжний смак. Не віриш? Тоді спробуй приготувати та перевірити.
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