З днем народження чоловікові: привітання у віршах та прозі

День народження для багатьох — головний день у році. Крім подарунків та креативних сюрпризів, у цей день варто підготувати й красиві слова. Наприклад, привітання з днем народження чоловікові. Як поздоровити з днем народження чоловіка — читай у матеріалі.

З днем народження чоловікові: привітання у прозі

Вітаю тебе зі святом! Бажаю здоров’я, удачі та позитиву. Нехай тебе супроводжує радість усе життя, а кожен новий день приносить тільки щасливі моменти. Залишайся таким же чарівним і позитивним, а всі твої мрії нехай збудуться!

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Вітання з чудовим днем народження! Бажаю тобі безмежного щастя, здоров’я, любові та удачі в усіх твоїх починаннях. Нехай життя приносить тобі лише світлі моменти, а в майбутньому чекає безліч приємних сюрпризів. Залишайся таким же унікальним, як ти є!

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З днем народження! Бажаю тобі найкращого у цьому святковому дні та на всі роки, що у тебе попереду. Здоров’я, радості, тепла у серці та безмежного оптимізму. Нехай життя подарує тобі багато яскравих моментів і незабутніх вражень. Будь щасливим кожен день свого життя!

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З найкращими побажаннями в день народження! Бажаю тобі здоров’я, радості та незабутніх моментів. Нехай кожен день буде сповнений усмішками та приємними сюрпризами. Будь завжди оточений теплом та любов’ю близьких, і нехай усі твої мрії збудуться.

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З днем народження! Нехай у твоєму житті завжди лунає музика миру та добра, нехай світло світить в темних моментах, а посмішки стають твоїми найкращими компаньйонами. Бажаю, щоб ти легко подолав усі життєві негаразди, а щоденна порція радості та щастя наповнювала твої дні. Нехай у твоєму серці завжди буде світла віра, величезна надія та нескінченне кохання.

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Щиро вітаю тебе з днем народження! Ти наша надія й опора, наша гордість і захист. Зичу тобі мудрості, сили, спокою і мужності. Нехай кожен твій крок буде наповнений натхненням, а твої зусилля призведуть до спільної перемоги. Нехай відданість і любов оточують тебе завжди!

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Вітаю з днем народження! Бажаю тобі мужньо тримати курс на успіх і добробут. Нехай усі твої мрії стають реальністю, а стійкий характер і добра душа допомагають пройти скрізь. Здоров’я тобі, сили у твоїй вольовій діяльності й завжди веселого настрою. Хай тебе супроводжує вірний успіх та щастя.

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З днем народження! Нехай твоє тіло і дух будуть міцними й сильними. Нехай мужність і витримка завжди сприяють досягненню великих висот. Бажаю тобі добра та миру, благословення, поваги та кохання друзів і рідних, а також безлічі радісних моментів та сил для подолання будь-яких викликів. Хай твоя дорога буде завжди відкритою, а життя приносить безліч перемог!

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З найкращими побажаннями у день народження! Бажаю тобі міцного здоров’я, постійного добробуту, завжди ясного настрою та невичерпного запасу сил. Нехай тобі сяє сонце радості та щастя в кожному дні, і ти завжди був оточений теплом кохання рідних. Нехай у твоєму серці завжди горять впевненість і бадьорість.

Привітання з днем народження чоловікові у віршах

З днем народження вітаю!

Миру, радості бажаю

Безліч гарних перемог

Світу без війн та тривог!

***

Вітаю зі святом цим прекрасним

Хай вік твій буде добрим, ясним

А на життєвому шляху —

Відводить від горя та жалю.

***

В цей день бажаю лиш одного

Про що ми мрієм геть усі

Звичайно, річ про перемогу

Тому живи у мирі й красі!

Нехай в житті не буде масок

Всі злодії — тікають геть

А все життя — суцільна казка

Без хмар і чвар, і ожеледі.

Раніше ми розповідали, що подарувати подрузі на день народження.

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