5 італійських брендів, історії яких не залишать вас байдужими

Бренд — це не просто логотип чи цінник. Це людина, яка одного разу наважилася зробити те, у що мало хто вірив. Ми зібрали п’ять історій про засновників, їхні рішення та факти, які рідко потрапляють у звичайні огляди. Усі ці бренди є на Modoza, і кожен з них вартий того, щоб дізнатися про нього більше, ніж просто назву.

Elisabetta Franchi: жінка, яка підкорює диявола

Елізабетта Франкі — одна з небагатьох у світі моди, хто все робить самостійно. Вона не залучає креативних директорів чи зовнішніх дизайнерів: кожен силует, тканина і деталь — це її особистий вибір. У 2024 році бренд заробив €171 мільйон, а EBITDA становила €40 мільйонів (за даними FashionNetwork).

90% доходу приносить саме одяг — без ліцензій на парфуми чи окуляри, що є рідкісним явищем в індустрії. Елізабетта придбала Palazzo Acerbi в Мілані — будівлю, яку місцеві називають «Будинком Диявола», і зробила її модним домом бренду.

«Диявол захищав цю будівлю. Я цього не боюся. Моя клієнтка — сильна жінка, яка здатна поставити диявола на місце». — Елізабетта Франкі, бекстейдж показу SS26

Вона — мати, підприємиця і дизайнер. Бренд має понад 90 бутиків у 80 країнах. І вона ніколи не йде на компроміс зі своїм баченням.



Paul Taylor: хлопець із Лівії, який створив нового денді в Римі

За брендом Paul Taylor стоїть Давід Маєр Наман — людина з історією, яку важко вигадати. У 1967 році його сім’я втекла з Лівії, охопленої конфліктом, до Риму. Давід оселився у старому єврейському кварталі і вже у 16 років почав продавати тканини від дверей до дверей. Разом із братами Квінтіно та Лілло він створив компанію, яка з маленького сімейного бізнесу виросла до групи зі 100 магазинами у 10 країнах, серед яких 47 у Китаї та 38 в інших.

У 2007 році Наман створив Paul Taylor як окремий бренд для іншого типу чоловіка: не для нічного тусовщика, а для мандрівника з вишуканим смаком. Як він пояснював FashionNetwork: «David Naman живе нічним життям, а Paul Taylor — сімейна людина, яка не хоче бути сидячою».

Стиль бренду — New Dandy: італійська класика з британським акцентом, іронічна подача і увага до деталей. Шоурум знаходиться на via Palestro у Мілані. Для України Paul Taylor — нове ім’я, і Modoza стала першою платформою, де його можна знайти.



Premiata: сімейна фабрика 1885 року, яка винайшла fashion-кросівки

Ґраціано Мацца буквально виріс серед шкіри. Його сім’я з 1885 року виробляла взуття у Монтеґранаро — маленькому місті в регіоні Марке, який вважають столицею італійського взуттєвого ремесла. У 1991 році, коли Ґраціано очолив компанію, він зробив несподіваний крок для спадкоємця ремісничої фабрики: створив бренд Premiata і почав створювати кросівки як мистецькі об’єкти.

У 1996 році він випустив перші fashion-кросівки з гумовою підошвою, коли їх ще вважали лише спортивним взуттям. У 1999 році створив «оксфорди без шнурків», які згодом копіювали відомі бренди. У 2009 році з’явилася лінійка ретро-ранерів, натхненних 70-ми.

Ґраціано каже: «Найскладніше у тому, щоб відрізнятися — це вміння робити це найпростішими речами». Сьогодні Premiata продається у KaDeWe (Берлін), La Rinascente (Мілан). Серед шанувальників — актор П’єрфранческо Фавіно і музикант Джованотті. На Modoza Premiata — один із найпопулярніших взуттєвих брендів.



BOSS: німецька точність, яка навчилася бути sexy

BOSS сьогодні — це поворот з класики у нову еру: від строгих костюмів, якими компанія прославилась, до athleisure та футболок, що танцюють у TikTok разом із зірками. Hugo Boss — це ім’я, яке асоціюється з ідеальним кроєм, але мало хто знає, що сучасний BOSS — результат великої трансформації бренду.

Заснований у 1924 році в Мецінгені, він починав як фабрика робочого одягу, а сьогодні є одним із найвідоміших модних імен світу. Особливо важливий момент — у 2022, коли завдяки залученню понад 200 зірок і амбасадорів кампанія від Маттео Берреттіні до Наомі Кемпбелл змінила сприйняття бренду у цілого покоління. Сьогодні BOSS — це вже не лише костюми, а й трикотаж, casual та athleisure з тією ж увагою до деталей, за яку бренд цінують ті, хто любить одяг, що ідеально сидить.



Harmont & Blaine: такса, яка перехитрила всіх

Чотири неаполітанці — брати Меніті та брати Монтефуско — у 1986 році почали виробництво шкіряних рукавичок. У Неаполі 80-х у них майже не було шансів проти великих гравців. Але вони зробили ставку на casual-одяг з характером, де колір, візерунок і якість говорять «Італія», а ціна не асоціюється з розкішшю.

Логотип — такса, і це не випадково: як і ця вперта собака, Harmont & Blaine впевнено прокладають шлях, знаходячи оригінальні кольори та текстури, так само, як такса вишукує найкращий слід. Образ такси вплітається у кожну тканину та принт трохи грайливо, трохи вперто, але завжди з власним стилем.

Так само і Harmont & Blaine: маленький неаполітанський бренд, що за 10 років обійшов гігантів. Сьогодні у бренду 99 монобрендових магазинів у 34 країнах. Він є офіційним стиль-партнером AS Roma, а його бутики можна знайти від Капрі до Маямі. У Порто Ротондо працює кафе Harmont & Blaine, відкрите 20 годин на добу, адже для них «feel good every day style» — це не просто слоган, а стиль життя.



