Здоров'я та краса

Зростання випадків аутизму: тривожна тенденція чи новий рівень обізнаності

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 17 Травня 2025, 14:00
аутизм
Фото Pexels
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