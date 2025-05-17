Зростання випадків аутизму: тривожна тенденція чи новий рівень обізнаності

Фото Pexels Упродовж останніх десятиліть кількість випадків діагностування аутизму у світі стабільно зростає. Наприклад, сьогодні у США кожна 31 дитина — у спектрі, а в Україні понад 20 тис. мають розлад аутистичного спектру! Подібні тенденції спостерігають і в інших країнах. Однак фахівці впевнені, що зростання статистики ще не означає, що самих випадків стало більше! Про це пише видання BBC News Україна. Чому все більше людей з аутизмом За словами медиків та дослідників, різке зростання статистики — це не спалах РАС, а результат кращої поінформованості та змінах до діагностики. До прикладу, ще 30-40 років тому дітям з легкою формою спектру не діагностували аутизм. Їх вважали замкнутими або погано вихованими. А діти з важкими формами РАС отримували інші медичні ярлики й залишалися без належної підтримки. Pexels Історія, яка змінила все Мама з Каліфорнії Шеннон Роуз пригадала, як 23 роки тому її маленькому синові Лео поставили діагноз аутизм. Жінка не отримала жодних пояснень і жодної підтримки… Я почувалася розлюченою та розгубленою. Згодом вона, як і багато батьків, почала шукати відповіді в інтернеті й натрапила на теорії змови, зокрема — про зв’язок між вакцинацією і аутизмом. У ці вигадки вона вірила роками, поки не вивчила наукові докази.Згодом Шеннон Роуз стала активісткою, яка допомагає іншим розпізнавати дезінформацію. Вона заснувала онлайн-платформу для батьків дітей з аутизмом і впевнена: найбільший виклик — не сам діагноз, а брак підтримки в системі охорони здоров’я та освіти. Читати на тему Аутизм без міфів: що варто знати для ефективної комунікації та підтримки Правильна комунікація з людьми з аутизмом — це ключ до їхньої інтеграції в суспільство та створення комфортних умов для кожного. То звідки ж береться аутизм Причини аутизму вчені й досі повністю не розкрили. Але головним чинником вважають спадковість. Дослідження, проведені в різних країнах, показали, що приблизно 80% випадків аутизму мають генетичне підґрунтя. І це не один конкретний ген, а цілий ланцюжок з понад сотні варіантів, які можуть впливати на розвиток мозку. Інші потенційні фактори — вік батьків, передчасні пологи, низька вага при народженні, хронічні захворювання матері, забруднене довкілля тощо. Проте жоден з них не є вирішальним сам по собі. Зараз аутизм діагностують не лише в дітей, а й у підлітків і дорослих. Зникає стигма, люди більше знають про спектр, психіатри краще розпізнають симптоми. Але ж люди з аутизмом завжди були серед нас. Просто ми не розуміли, скільки їх насправді, — зазначила Шеннон Роуз. Проблема в байдужості Директорка американської організації ASAN Зої Гросс наголосила, що справжня проблема не в тому, що аутизму стало більше, а в тому, що система не готова забезпечити гідне життя для людей з таким діагнозом. Це — про доступ до освіти, роботи, медичної підтримки, поваги до особливостей кожної людини. Ми не створили належну систему підтримки, що супроводжує діагноз. Раніше ми розповідали, як розпізнати аутизм у дитини.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: діти, Здоров'я, Медицина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter