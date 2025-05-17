Зростання випадків аутизму: тривожна тенденція чи новий рівень обізнаності

Упродовж останніх десятиліть кількість випадків діагностування аутизму у світі стабільно зростає. Наприклад, сьогодні у США кожна 31 дитина — у спектрі, а в Україні понад 20 тис. мають розлад аутистичного спектру! Подібні тенденції спостерігають і в інших країнах.

Однак фахівці впевнені, що зростання статистики ще не означає, що самих випадків стало більше! Про це пише видання BBC News Україна.

Чому все більше людей з аутизмом

За словами медиків та дослідників, різке зростання статистики — це не спалах РАС, а результат кращої поінформованості та змінах до діагностики.

До прикладу, ще 30-40 років тому дітям з легкою формою спектру не діагностували аутизм. Їх вважали замкнутими або погано вихованими. А діти з важкими формами РАС отримували інші медичні ярлики й залишалися без належної підтримки.

Історія, яка змінила все

Мама з Каліфорнії Шеннон Роуз пригадала, як 23 роки тому її маленькому синові Лео поставили діагноз аутизм. Жінка не отримала жодних пояснень і жодної підтримки…

Я почувалася розлюченою та розгубленою.

Згодом вона, як і багато батьків, почала шукати відповіді в інтернеті й натрапила на теорії змови, зокрема — про зв’язок між вакцинацією і аутизмом. У ці вигадки вона вірила роками, поки не вивчила наукові докази.

Згодом Шеннон Роуз стала активісткою, яка допомагає іншим розпізнавати дезінформацію. Вона заснувала онлайн-платформу для батьків дітей з аутизмом і впевнена: найбільший виклик — не сам діагноз, а брак підтримки в системі охорони здоров’я та освіти.

То звідки ж береться аутизм

Причини аутизму вчені й досі повністю не розкрили. Але головним чинником вважають спадковість. Дослідження, проведені в різних країнах, показали, що приблизно 80% випадків аутизму мають генетичне підґрунтя. І це не один конкретний ген, а цілий ланцюжок з понад сотні варіантів, які можуть впливати на розвиток мозку.

Інші потенційні фактори — вік батьків, передчасні пологи, низька вага при народженні, хронічні захворювання матері, забруднене довкілля тощо. Проте жоден з них не є вирішальним сам по собі.

Зараз аутизм діагностують не лише в дітей, а й у підлітків і дорослих. Зникає стигма, люди більше знають про спектр, психіатри краще розпізнають симптоми.

Але ж люди з аутизмом завжди були серед нас. Просто ми не розуміли, скільки їх насправді, — зазначила Шеннон Роуз.

Проблема в байдужості

Директорка американської організації ASAN Зої Гросс наголосила, що справжня проблема не в тому, що аутизму стало більше, а в тому, що система не готова забезпечити гідне життя для людей з таким діагнозом. Це — про доступ до освіти, роботи, медичної підтримки, поваги до особливостей кожної людини.

Ми не створили належну систему підтримки, що супроводжує діагноз.

Раніше ми розповідали, як розпізнати аутизм у дитини.

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