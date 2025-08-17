Закреп під час подорожей: чому кишківник живе своїм життям у дорозі

Всі ми маємо проблеми з травленням під час подорожей. Тож, якщо у тебе не виходить сходити у туалет, не хвилюйся, з тобою все нормально.

Наш організм любить розпорядок дня, тому ми запрограмовані на відвідування туалету в певний час: протягом першої години-двох після пробудження, невдовзі після їди, після чашки кави або після фізичних вправ. Ці речі нагадують нашій товстій кишці, що настав час скорочуватися.

Та коли ми подорожуємо, наші звички змінюються. Це впливає і на організм. Washington Post поговорили з лікаркою Трішою Пасріча, чому у нас виникає закреп в один із найкращих періодів життя.

Чому ми не можемо сходити в туалет під час подорожі

Коли ми подорожуємо, все в нашому розпорядку дня змінюється. В нас не завжди є можливість зробити свої справи у комфортному туалеті. Натомість нам доводиться ходити до громадської вбиральні.

Це вже створює стільки тривоги у питанні випорожнень, що люди просто не можуть туди зайти, навіть якщо відчувають потребу.

Крім того, під час подорожей ми схильні пити менше води, їсти більше обробленої, багатої на вуглеводи їжі та не рухатися стільки ж, як вдома. Тому закрепи мандрівників не є рідкістю.

Тріша Пасріча радить попередити ці негативні наслідки ще за день-два до відправлення. Можна додати у раціон харчову добавку з клітковиною. З собою варто взяти проносний засіб.

При цьому вона зауважує, що необов’язково випорожнюватися раз на день, щоб бути здоровим. Кількість разів залежить від безлічі індивідуальних факторів: раціону, режиму фізичних вправ, ступеня стресу та нашого циркадного ритму.

Тіло людини постійно змінюється, а вік також накладає свій вплив. Закрепи частіше зустрічаються у старших людей, але варто дослідити, що ще могло стати причиною. Чи змінився режим фізичних вправ? Чи додалися у раціон нові ліки? Чи змінився стрес на роботі, у стосунках чи родині? У жінок це може бути пов’язано і з менопаузою.

Вона наголошує, що клітковина є важливою частиною травлення. Тому радить вживати два ківі на день. Дослідження 2021 року показало, що вживання цієї кількості фруктів було так само ефективним для збільшення частоти випорожнень, як і чорнослив.

Магній також є корисним для тих, у кого є закреп. Ми розповідали, як саме ця речовина може допомогти.

