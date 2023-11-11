Раптові смерті дітей на уроках фізкультури. Чому так стається та як цього уникнути

Випадки, коли здорові діти помирають на уроках фізкультури — на жаль, є реальними. Тому батьки та вчителі мають уважно ставитися до безпеки дітей. Читай у матеріалі, чому стаються трагічні випадки під час занять спортом, та як цього уникнути.

Діти помирають на уроках фізкультури: чому та як цього уникнути

Кардіологиня Марія Павленко розповіла, що може ставати причиною раптових смертей дітей під час занять фізкультурою та на що мають звертати увагу батьки та вчителі.

У медицині існує поняття раптової серцевої смерті. Це наслідок раптової зупинки кровообігу та втрати функції серця. Вона призводить до втрати свідомості та колапсу. Через те, що серце в організмі виконує роль насоса, який перекачує кров та поживні речовини, у ньому виробляються електроімпульси.

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Якщо електроімпульси розповсюджуються у правильному порядку, серце виконує свою роботу. У випадку, коли порушується електрична активність серця, це призводить до неефективної роботи або повної зупинки органу. Це є причиною смертей дітей на уроках фізкультури, дітей та молоді під час спорту та інших занять.

Такі випадки є дуже рідкісними, проте вони є. Під час спортивних навантажень серце активніше працює, воно частіше скорочується та перекачує більше крові. Тобто спорт — найчастіше тригер, а не причина раптової серцевої смертності.

Ризик раптової серцевої смерті зростає у дітей, які:

мають структурні аномалії серця (вроджені вади, післяопераційні стани, синдром Марфана та аномалії коронарних артерій);

аномалії електричної системи серця (синдром подовженого інтервалу QT або синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта);

гіпертрофічну кардіоміопатію, аритмогенну кардіоміопатію правого шлуночка або дилатаційну кардіоміопатію;

набуті хвороби серця;

аритмії;

атеросклероз коронарних артерій;

траплявся раптовий удар у грудну клітку прямо над серцем.

Як запобігти раптовій зупинці серця у дітей та молоді

Запобігти раптовій зупинці серця у дітей та молоді можна. Для цього батьки та вчителі мають слідкувати за станом здоров’я дитини та її скаргами, якщо вони є.

Помічати симптоми в дитини, що насторожують. Систематично проводити огляди у лікарів. Огляди мають проводитися навіть за відсутності скарг. Відшукати родинну історію захворювань та вивчити її. Навчитися надавати невідкладну першу допомогу — серцево-легеневу реанімацію, вміння користуватися дефібрилятором. Знати та ділитися інформацією про такі стани з іншими.

Якщо дитина скаржиться на дискомфорт чи біль у грудях під час фізичних навантажень, втрачає свідомість, має судоми, запаморочення, неритмічне серцебиття, надмірну утому або задишку — слід негайно припинити заняття та обстежити дитину у лікаря.

До того ж варто перевірити серце на шуми, артеріальний тиск. У родинній історії хвороб можуть бути випадки раптових смертей до 50 років або спадкові серцеві захворювання.

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