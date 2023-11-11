Раптові смерті дітей на уроках фізкультури. Чому так стається та як цього уникнути

Випадки, коли здорові діти помирають на уроках фізкультури — на жаль, є реальними. Тому батьки та вчителі мають уважно ставитися до безпеки дітей. Читай у матеріалі, чому стаються трагічні випадки під час занять спортом, та як цього уникнути.
Кардіологиня Марія Павленко розповіла, що може ставати причиною раптових смертей дітей під час занять фізкультурою та на що мають звертати увагу батьки та вчителі.
У медицині існує поняття раптової серцевої смерті. Це наслідок раптової зупинки кровообігу та втрати функції серця. Вона призводить до втрати свідомості та колапсу. Через те, що серце в організмі виконує роль насоса, який перекачує кров та поживні речовини, у ньому виробляються електроімпульси.
Якщо електроімпульси розповсюджуються у правильному порядку, серце виконує свою роботу. У випадку, коли порушується електрична активність серця, це призводить до неефективної роботи або повної зупинки органу. Це є причиною смертей дітей на уроках фізкультури, дітей та молоді під час спорту та інших занять.
Такі випадки є дуже рідкісними, проте вони є. Під час спортивних навантажень серце активніше працює, воно частіше скорочується та перекачує більше крові. Тобто спорт — найчастіше тригер, а не причина раптової серцевої смертності.
Ризик раптової серцевої смерті зростає у дітей, які:
Запобігти раптовій зупинці серця у дітей та молоді можна. Для цього батьки та вчителі мають слідкувати за станом здоров’я дитини та її скаргами, якщо вони є.
Якщо дитина скаржиться на дискомфорт чи біль у грудях під час фізичних навантажень, втрачає свідомість, має судоми, запаморочення, неритмічне серцебиття, надмірну утому або задишку — слід негайно припинити заняття та обстежити дитину у лікаря.
До того ж варто перевірити серце на шуми, артеріальний тиск. У родинній історії хвороб можуть бути випадки раптових смертей до 50 років або спадкові серцеві захворювання.
Раніше ми розповідали, як допомогти дитині адаптуватися у школі.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.