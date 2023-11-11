Здоровье и красота

Внезапные смерти детей на уроках физкультуры. Почему происходят и как этого избежать

Анастасия Грубрина, журналист сайта 11 ноября 2023, 19:30
Діти помирають на уроках фізкультури: чому та як цього уникнути
Фото: Unsplash

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