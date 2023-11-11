Внезапные смерти детей на уроках физкультуры. Почему происходят и как этого избежать

Случаи, когда здоровые дети умирают на уроках физкультуры — к сожалению, реальны. Поэтому родители и учителя должны внимательно относиться к безопасности детей. Читай в материале, почему случаются трагические случаи на занятиях спортом и как этого можно избежать.
Кардиолог Мария Павленко рассказала, что может становиться причиной внезапных смертей детей на занятиях физкультурой и на что должны обращать внимание родители и учителя.
В медицине существует понятие внезапной сердечной смерти. Это результат внезапной остановки кровообращения и потери функции сердца. Она приводит к потере сознания и коллапсу. Поскольку сердце в организме выполняет роль насоса, который перекачивает кровь и питательные вещества, в нем вырабатываются электроимпульсы.
Если электроимпульсы распространяются правильно, сердце выполняет свою работу. В случае, когда нарушается электрическая активность сердца, это приводит к неэффективной работе или полной остановке органа. Это причина смертей детей на уроках физкультуры, детей и молодежи во время спорта и других занятий.
Такие случаи очень редкие, однако они есть. Во время спортивных нагрузок сердце активнее работает, чаще сокращается и перекачивает больше крови. То есть спорт — чаще всего триггер, а не причина внезапной сердечной смертности.
Риск внезапной сердечной смерти растет у детей, которые:
Предотвратить внезапную остановку сердца у детей и молодежи можно. Для этого родители и учителя должны следить за состоянием здоровья ребенка и его жалобами, если они есть.
Если ребенок жалуется на дискомфорт или боль в груди во время физических нагрузок, теряет сознание, имеет судороги, головокружение, неритмичное сердцебиение, чрезмерную усталость или одышку — следует немедленно прекратить занятия и обследовать ребенка у врача.
К тому же нужно проверить сердце на шумы, артериальное давление. В семейной истории болезней могут быть случаи внезапных смертей до 50 лет или наследственные сердечные заболевания.
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