Внезапные смерти детей на уроках физкультуры. Почему происходят и как этого избежать

Случаи, когда здоровые дети умирают на уроках физкультуры — к сожалению, реальны. Поэтому родители и учителя должны внимательно относиться к безопасности детей. Читай в материале, почему случаются трагические случаи на занятиях спортом и как этого можно избежать.

Дети умирают на уроках физкультуры: почему и как этого избежать

Кардиолог Мария Павленко рассказала, что может становиться причиной внезапных смертей детей на занятиях физкультурой и на что должны обращать внимание родители и учителя.

В медицине существует понятие внезапной сердечной смерти. Это результат внезапной остановки кровообращения и потери функции сердца. Она приводит к потере сознания и коллапсу. Поскольку сердце в организме выполняет роль насоса, который перекачивает кровь и питательные вещества, в нем вырабатываются электроимпульсы.

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Если электроимпульсы распространяются правильно, сердце выполняет свою работу. В случае, когда нарушается электрическая активность сердца, это приводит к неэффективной работе или полной остановке органа. Это причина смертей детей на уроках физкультуры, детей и молодежи во время спорта и других занятий.

Такие случаи очень редкие, однако они есть. Во время спортивных нагрузок сердце активнее работает, чаще сокращается и перекачивает больше крови. То есть спорт — чаще всего триггер, а не причина внезапной сердечной смертности.

Риск внезапной сердечной смерти растет у детей, которые:

имеют структурные аномалии сердца (врожденные пороки, послеоперационные состояния, синдром Марфана и аномалии коронарных артерий);

аномалии электрической системы сердца (синдром удлиненного интервала QT или синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта);

имеют гипертрофическую кардиомиопатию, аритмогенную кардиомиопатию правого желудочка или дилатационную кардиомиопатию;

приобретенные болезни сердца;

аритмии;

атеросклероз коронарных артерий;

случался внезапный удар в грудную клетку прямо над сердцем.

Как предотвратить внезапную остановку сердца у детей и молодежи

Предотвратить внезапную остановку сердца у детей и молодежи можно. Для этого родители и учителя должны следить за состоянием здоровья ребенка и его жалобами, если они есть.

Замечать у ребенка симптомы, которые настораживают. Систематически проводить осмотры у врачей. Осмотры должны проводиться даже при отсутствии жалоб. Найти семейную историю заболеваний и изучить ее. Научиться оказывать неотложную первую помощь — сердечно-легочную реанимацию, умение пользоваться дефибриллятором. Знать и делиться информацией о таких состояниях с другими.

Если ребенок жалуется на дискомфорт или боль в груди во время физических нагрузок, теряет сознание, имеет судороги, головокружение, неритмичное сердцебиение, чрезмерную усталость или одышку — следует немедленно прекратить занятия и обследовать ребенка у врача.

К тому же нужно проверить сердце на шумы, артериальное давление. В семейной истории болезней могут быть случаи внезапных смертей до 50 лет или наследственные сердечные заболевания.

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