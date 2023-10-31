Это длинный и непростой путь! Какие реформы ждут сексуальное образование в украинских школах

Сколько бы ни продолжались дискуссии, но сексуальное образование в украинских школах как отдельный предмет до сих пор не появилось, несмотря на все потребности и его преимущества.

Директор фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк рассказала Вадиму Карпьяку в эфире марафона Єдині новини о реформе сексуального образования в школах Украины.

О реформе сексуального образования

— Сексуальное образование формально присутствует как один-два урока, зашито где-то в биологию. Но действительно качественного сексуального образования нет. С этим также согласен министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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Поэтому мы собрали этот диалог, чтобы с одной стороны услышать позицию Министерства образования и науки, что существует такая проблема и есть готовность ее решать с помощью общественного сектора.

Кроме того, нам нужно создать современный образовательный продукт вместе, нам еще и нужно подготовить специалистов.

Сейчас в украинских школах работают преимущественно люди постарше. Они признают, что сексуальное образование очень важно, но говорить на эту тему с учениками учителя не готовы. Поэтому важно не только подготовить качественный контент, но и найти специалистов, которые смогут донести знания учащимся.

Мы понимаем, что это долгий и непростой путь, но мы на него встали и идем. Можно начать с программы для старших школьников и сделать тестовые проекты.

Это история на годы, это масштабно и может изменить культуру восприятия в Украине. Потому что вроде как и родители, и учителя открыты для внедрения этого предмета, но нет даже определения, что такое сексуальное образование.

Какая конечная цель внедрения сексуального образования

— Во-первых, мы хотим, чтобы люди умели говорить об этом со своими партнерами, родителями или специалистами по необходимости.

Во-вторых, мы хотим, чтобы возраст начала половой жизни отсрочился. По разным данным, сейчас это 14 лет у мальчиков и 15 лет у девочек. Кроме того, это даст культуру безопасного секса.

В-третьих, это будет предотвращать нежелательные и ранние беременности.

Также мы снизим риск насилия. Мы сейчас говорим, что каждый пятый ребенок страдает от насилия. А все это иногда, потому что он не идентифицирует это как насилие или не решается говорить об этом. К тому же, мы говорим о том, что сексуальное образование может снизить темпы распространения ВИЧ.

Мы воспитаем психологически зрелых подростков, которые будут осознанно подходить к своим отношениям, будут знать свои границы и права.

Также ранее мы рассказывали об открытом диалоге по реформированию сексуального образования в школах.

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