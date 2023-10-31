Це довгий та непростий шлях! Які реформи чекають на сексуальну освіту в українських школах

Скільки б не тривали дискусії, але сексуальна освіта в українських школах як окремий предмет і досі не з’явилась попри всі потреби та переваги в ній.

Директорка фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк розповіла Вадиму Карп’яку в ефірі марафону Єдині новини про реформу сексуальної освіти в школах України.

Про реформу сексуальної освіти

— Сексуальна освіта формально присутня як один-два уроки, зашита десь у біологію. Але насправді якісної сексуальної освіти немає. З цим також погоджується міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

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Тому ми зібрали цей діалог, щоб з одного боку почути позицію Міністерства освіти та науки, що існує така проблема та є готовність її вирішувати за допомогою громадського сектору.

Крім того, що нам потрібно створити сучасний освітній продукт разом, нам ще й потрібно підготувати спеціалістів.

Наразі в українських школах працюють переважно люди старшого віку. Вони визнають, що сексуальна освіта вкрай важлива, але говорити на цю тему з учнями вчителі не готові. Тому важливо не тільки підготувати якісний контент, а й знайти фахівців, які зможуть донести знання учням.

Ми розуміємо, що це довгий та непростий шлях, але ми на нього стали та йдемо. Можна почати з програми для старших школярів та зробити тестові проекти.

Це історія на роки, це масштабно та може змінити культуру сприйняття в Україні. Тому що ніби й батьки, і вчителі відкриті до впровадження цього предмету, але немає навіть визначення, що таке сексуальна освіта.

Яка кінцева мета впровадження сексуальної освіти

— По-перше, ми хочемо, щоб люди вміли говорити про це зі своїми партнерами, батьками чи спеціалістами за необхідності.

По-друге, ми хочемо, щоб вік початку статевого життя відтермінувався. За різними даними зараз це 14 років у хлопців та 15 років у дівчат. Крім того, це дасть культуру безпечного сексу.

По-третє, це буде запобігати небажаним та раннім вагітностям.

Також ми знизимо ризик насилля. Ми зараз говоримо, що кожна п’ята дитина потерпає від насильства. А все це іноді, тому що вона не ідентифікує це як насилля, або не наважується говорити про це. До того ж ми говоримо про те, що сексуальна освіта може знизити темпи поширення ВІЛ.

Ми виховаємо психологічно зрілих підлітків, які будуть дуже усвідомлено підходити до своїх стосунків, знатимуть свої кордони та права.

Також раніше ми розповідали про відкритий діалог щодо реформування сексуальної освіти у школах.

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