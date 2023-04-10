Про моду як дзеркало культури: розповідаємо про освітню платформу MODEISME Маргарити Мурадової

Останніми роками могло здаватись, що мода втратила свою популярність та позиції на п’єдесталі уваги всього світу. Однак насправді навіть у найтемніші часи людина продовжує тягнутися до прекрасного, зокрема й оточувати себе ним та одягати приємні для ока речі.

Та щоб не робити цю справу надто легковажною, варто розумітися на історії моди, як на неї впливали суспільні процеси та як вона сама змінювала світ до невпізнаваності.

У цьому може допомогти освітня платформа MODEISME, яка активно створює освітні курси та вебінари.

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Що відомо про освітню платформу MODEISME

Школа стилю Stylist, яка працює з 2016 року, розширилася та еволюціонувала до справжньої Інституції MODEISME — це освітня онлайн-платформа, що наповнена ексклюзивними курсами від лідерів fashion-індустрії.

Вона містить понад 100 унікальних презентаційних матеріалів, які були розроблені лекторами спеціально для студентів платформи.

Співзасновницею MODEISME є відома українська персональна стилістка, фешн інфлюенсерка та авторка популярного YouTube-каналу Маргарита Мурадова.

Мода — це не тільки правильне поєднання одягу й аксесуарів, а й історія про цінності, звичаї й економіку свого часу.

На які вебінари та курси можна потрапити найближчим часом

27 квітня на платформі MODEISME відбудеться вебінар під назвою Як українці підкорювали світ. Надихаючі історії мільйонерів, колекціонерів, модельєрів, художників, музикантів та голлівудських зірок.

Донедавна українці вкрай мало знали про своїх видатних співвітчизників, які з різних причин змушені були залишити батьківщину. Кожен із героїв був помітною, а іноді й знаковою фігурою свого часу, вплинув на долі людей і перебіг історії.

Тому голова PR-департаменту UFW та fashion-журналіст Роман Тимофєєв стане лектором на цій зустрічі та поділиться цікавими фактами, які дозволять під новим кутом подивитися на біографії всесвітньо відомих культурних діячів і простежити їхній звʼязок з Україною.

Також учасники зустрічі зможуть побачити рідкісні фото, ескізи й журнальні публікації. Таким чином вдасться простежити, як творчий доробок українців минулого впливає на сучасні культуру та мистецтво.

Тисячі українців у різний час були змушені залишити свою батьківщину в пошуках кращого життя, але вони ніколи не забували, хто вони й звідки… Я хочу повернути українців Україні.

Крім того, 19 червня на платформі MODEISME розпочнеться унікальний курс Історія моди, що присвячений вивченню, моди як історико-культурного феномену. Складатиметься він із семи лекцій.

Його лекторами стане український дует — експерт у світі моди й краси Олексій Краєвський та відома мистецтвознавиця й історикиня моди Галина Кокоріна.

Експерти проведуть заняття у форматі бінарної лекції, тобто це буде діалог-дискусія між двома різними, але досвідченими фахівцями. Таким чином це має допомогти студентам детальніше розглянути еволюцію моди з кінця ХІХ — початку ХХ століття й до 2000-х.

В історії моди відображаються політичні події й наукові винаходи. На неї впливають релігія, живопис і навіть танець. А ще одяг — дзеркало культури: важко уявити 60-ті роки без мініспідниць, — говорить Маргарита Мурадова.

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