Що одягнути, якщо Керрі Бредшоу — твоя ікона стилю

Черпаємо натхнення в образах з культових героїнь! Адже є історії, які не згасають навіть з плином часу. Секс і місто — одна із таких: попри те, що серіал вийшов на екрани у 1998 році, фанати різних поколінь досі знаходять “свої” теми в екранізації.

Однією з головних героїнь була Керрі Бредшоу, яку втілила американська акторка Сара Джесіка Паркер.

Якщо це твоя ікона стилю — давай хутчіше розберемо, як одягатися так само стильно. Наводимо приклади далі у матеріалі.

Як одягатися, як Керрі Бредшоу

У серіалі Секс і місто героїня запамʼяталася своїм неповторним та унікальним стилем: спідниця-пачка, сукня з газетним принтом та приталене міні, поєднання бохо-стилю та капрі.

Все це робило героїню іконою стилю свого часу.

А оскільки мода є циклічною, не дивина, що чимало хто повертається до стилю 2000-их років.

Ми проаналізували стиль одягу героїні Сари Джесіки Паркер і знайшли кілька образів для твого натхнення.

Керрі Бредшоу навчила нас цінувати стиль та власне відчуття у ньому. То чому б не експериментувати?

