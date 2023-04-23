З чим носити широкі джинси: креативні поєднання та модні ідеї

Попри те, що штани скіні (skinni) зовсім нещодавно увійшли до моди, широкі джинси досі залишаються в тренді. Вони дозволяють виглядати не менш привабливо та ефектно, ніж вузькі штани.

Крім того, такі моделі добре поєднуються з іншими предметами жіночого гардероба. З чим носити широкі джинси 2023 — читай у матеріалі.

Широкі джинси: види

Відомо, що широкі джинси йдуть різної посадки: високої та низької, вони можуть мати різну форму (прямі та розкльошені), довжину. Також розрізняють такі типи широких джинсів:

палаццо, розкльошені від стегна;

бойфренди;

труби, безформні та широкі по всій довжині;

MOM, штани із завищеною посадкою й трохи розширені у стегнах;

банани, що нагадують за формою однойменний фрукт.

Топ з джинсами

Як і у випадку з іншими речами вільного крою, з широкими джинсами краще дотримуватися балансу пропорцій, щоб не перетворитися на безформний мішок. Джинси з широкими штанинами можна поєднувати з речами облягачого крою.

Наприклад, у джинси з високою посадкою можна заправити майку або топ по фігурі, а також вдягнути їх разом з кофтою чи водолазкою.

До наряду можна підібрати взуття на підборах, яке також допоможе збалансувати пропорції та витягнути фігуру. Крім цього, можна поєднувати такий образ з високими ботфортами чи кросівками.

Джинси та кроп-топ

Якщо ти хочеш зробити акцент на своїй фігурі, це можна здійснити за допомогою вкороченої майки, блузки чи топу. Зараз це можуть бути топи у стилі нульових або базові топи на тонких бретелях, а також бандо.

У поєднанні з широкими джинсами виходять досить стильні та сучасні образи. А якщо додати до такого луку кімоно та сабо, то він перетвориться на цікаве вбрання у стилі бохо. 2023 року такий тандем найчастіше доповнюють ковбойськими чоботями (козаками).

Корсет із широкими джинсами 2023

Одним із наймодніших поєднань цього року, безумовно, є широкі джинси з корсетом. Звичайно, зараз вони виглядають інакше та виконують іншу функцію, ніж у 19 столітті. Корсети є актуальними як для вечірнього гардероба, так і для образів на щодень.

Найкраще обирати стримані моделі класичних тонів без додаткового декору. Це допоможе створити лаконічні та мінімалістичні образи.

Але якщо ти хочеш зробити свій образ цікавішим, можна вибирати корсети з принтом та незвичайними деталями.

Сорочка та блуза

У таких образах можна піти як в офіс, так і на побачення. Він складається з деніму з широкими штанинами та сорочки або блузи.

Ці предмети гардероба можна заправляти в джинси з високою посадкою або вдягати замість жакета чи кардигану поверх футболки чи топу.

Oversize-жакет

Великий жакет, який ніби зняли з чоловічого плеча, є модним і небанальним уже багато років поспіль. А разом із широкими джинсами це виглядає дуже красиво та естетично.

Раніше ми розповідали, який одяг може візуально збільшити або зменшити фігуру.

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