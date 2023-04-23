С чем носить широкие джинсы: креативные сочетания и модные идеи

Несмотря на то, что штаны скинни совсем недавно вошли в моду, широкие джинсы до сих пор остаются в тренде.

Они позволяют выглядеть не менее привлекательно и эффектно, чем узкие брюки. Кроме того, такие модели хорошо комбинируются с другими предметами женского гардероба. С чем носить широкие джинсы 2023 — читай в материале.

Широкие джинсы: виды

Известно, что широкие джинсы бывают разной посадки: высокой и низкой, могут иметь разную форму (прямую и расклешенную), быть разной длины. Различают такие типы широких джинсов:

палаццо, расклешенные от бедра;

бойфренды, укороченные и подвернутые;

трубы, бесформенные и широкие по всей длине;

МОМ, штаны с завышенной посадкой и немного расширенные в бедрах;

бананы, которые напоминают по форме одноименный фрукт.

Топ с джинсами

Как и в случае с другими вещами свободного кроя, с широкими джинсами лучше соблюдать баланс пропорций, чтобы не превратиться в бесформенный мешок.

Джинсы с широкими штанинами можно хорошо сочетать с вещами облегающего кроя. Например, в джинсы с высокой посадкой можно заправить майку или топ по фигуре, а также надеть вместе с кофтой или водолазкой.

К наряду можно подобрать обувь на каблуке, которая также поможет сбалансировать пропорции и вытянуть фигуру. Кроме этого, можно сочетать такой образ с высокими ботфортами или кроссовками.

Джинсы и кроп-топ

Если ты хочешь сделать акцент на своей фигуре, это можно осуществить при помощи укороченной майки, блузки или топа. Сейчас это могут быть топы в стиле нулевых или базовые топы на тонких бретелях, а также бандо.

Вместе с широкими джинсами получаются довольно стильные и современные образы.

А если добавить к такому луку кимоно и сабо, то он превратится в интересный наряд в стиле бохо. В 2023 году такой тандем чаще всего дополняют ковбойскими сапогами (казаками).

Корсет с широкими джинсами 2023

Одним из самых модных сочетаний в этом году, безусловно, являются широкие джинсы с корсетом. Конечно, сейчас они выглядят иначе и выполняют другую функцию, нежели в 19 веке.

Корсеты актуальны как для вечернего гардероба, так и для образов на каждый день.

Лучше всего выбирать сдержанные модели в классических тонах без дополнительного декора. Это поможет создать лаконичные и минималистичные образы. Но если ты хочешь сделать свой лук интереснее, можно выбрать корсет с принтом и необычными деталями.

Рубашка и блуза

В таких образах можно пойти и в офис, и на свидание. Он состоит из денима с широкими штанинами и рубашки или блузы.

Эти предметы гардероба можно заправлять в джинсы с высокой посадкой или надевать вместо жакета и кардигана поверх футболки или топа.

Oversize-жакет

Большой жакет, который будто сняли с мужского плеча, является модным и небанальным уже много лет подряд. А вместе с широкими джинсами это выглядит очень красиво и эстетично.

Ранее мы рассказывали, какая одежда может визуально увеличить или уменьшить фигуру.

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