Природа, архітектура та історія: що ти знаєш про Кримський півострів?

Чарівний Крим! Тут природа створила і гори, і море. Сюди можна було їхати, якщо не визначився з відпочинком — знайдеш усе! Багата історія, красива архітектура, незвичайна природа.

Так було і, сподіваємось, буде й надалі.

Уже вісім років Кримський півострів перебуває в окупації.

За цей час жителі півострова пережили не тільки зміну прапорів. Свідомість мешканців Криму теж зазнала змін.

Їхні діти ходять до школи, де вмикають російський гімн, у магазинах сплачують за буханець хліба рублями, а в кабінетах “чиновників” висить портрет Путіна.

На півострів продовжує стягуватися важка зброя. Відновлюються колись закинуті військові бази.

Кримських татар нещадно переслідують, кидають за ґрати за сфабрикованими кримінальними справами. Вони безслідно зникають, а члени їхніх родин виїжджають на материк, на вільну від окупанта землю.

Але Крим завжди асоціювався з хорошими спогадами й теплим відпочинком, попри свою болючу історію.

До восьмої річниці окупації півострова ми вирішили розпитати, що тобі відомо про Крим, що ти пам’ятаєш з уроків історії?

А якщо ти цікавишся долею півострова після окупації, радимо почитати велике інтерв’ю Павла Казаріна про Крим. Про пострадянську ностальгію: те, коли насправді ми втратили півострів та чому настрої кримчан нічого не вирішать.