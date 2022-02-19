Природа, архітектура та історія: що ти знаєш про Кримський півострів?

Чарівний Крим! Тут природа створила і гори, і море. Сюди можна було їхати, якщо не визначився з відпочинком — знайдеш усе! Багата історія, красива архітектура, незвичайна природа.
Так було і, сподіваємось, буде й надалі.
Уже вісім років Кримський півострів перебуває в окупації.
Уже вісім років Кримський півострів перебуває в окупації.
За цей час жителі півострова пережили не тільки зміну прапорів. Свідомість мешканців Криму теж зазнала змін.
Їхні діти ходять до школи, де вмикають російський гімн, у магазинах сплачують за буханець хліба рублями, а в кабінетах “чиновників” висить портрет Путіна.
На півострів продовжує стягуватися важка зброя. Відновлюються колись закинуті військові бази.
Кримських татар нещадно переслідують, кидають за ґрати за сфабрикованими кримінальними справами. Вони безслідно зникають, а члени їхніх родин виїжджають на материк, на вільну від окупанта землю.
Але Крим завжди асоціювався з хорошими спогадами й теплим відпочинком, попри свою болючу історію.
Але Крим завжди асоціювався з хорошими спогадами й теплим відпочинком, попри свою болючу історію.
До восьмої річниці окупації півострова ми вирішили розпитати, що тобі відомо про Крим, що ти пам’ятаєш з уроків історії?
А якщо ти цікавишся долею півострова після окупації, радимо почитати велике інтерв’ю Павла Казаріна про Крим. Про пострадянську ностальгію: те, коли насправді ми втратили півострів та чому настрої кримчан нічого не вирішать.