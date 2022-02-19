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Природа, архітектура та історія: що ти знаєш про Кримський півострів?

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Лютого 2022, 19:00
Тест про історію Криму
Фото: Pexels

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