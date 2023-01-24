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Сильний лідер незламної країни! Перевірмо, що ти знаєш про Володимира Зеленського

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Січня 2023, 15:00
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Фото: Сайт президента України

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