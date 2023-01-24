Володимир Зеленський продемонстрував усьому світу, що він сучасний лідер розвинутої й демократичної країни! І вже незабаром, 25 січня, президент України відзначає День народження.

Цей день лідер країни точно зустріне не так, як завжди. Він думатиме не про святкування та привітання, а про безпеку країни та її громадян. Нашого президента знають та поважають у багатьох країнах. Ми хочемо дізнатися, що про нього знаєш ти. Тому підготували для тебе тест.

Не втомлюється нагадувати світу про війну

Володимир Зеленський не пропускає нагоди звернутися до світової спільноти, нагадати про війну та заручитися підтримкою. Зі зверненнями він виступав на міжнародних форумах, самітах, престижних кінопреміях, виступав онлайн у парламентах різних країн.

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Він відверто говорив з українськими та іноземними журналістами. Зеленський стверджує, що Україна не поступиться своїми територіями. Війна може закінчитися лише деокупацією та поверненням наших земель, і більше не буде жодних договорів по типу Мінських.

Чи не щодня президент України проводить розмови з лідерами різних країн та звертається до міжнародної спільноти. Наші партнери виділяють нам допомогу як фінансову, так військову і гуманітарну.

United 24

Володимир Зеленський ініціював створення платформи United 24. Це платформа, через яку люди з усього світу можуть підтримати Україну. Амбасадорами цієї ініціативи стали українські та світові зірки: Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик, Лієв Шрайбер, гурт Imagine dragons, Барбара Стрейзанд, Тімоті Снайдер, Скот Келлі та інші.

Станом на 7 грудня 2022 року через платформу вдалося зібрати понад $237 млн зі 110 країн.

Сильний лідер незламної країни! Перевірмо, що ти знаєш про Володимира Зеленського / 3 Фотографії

Поїздки у гарячі точки та на деокуповані території

Український народ — сміливий, такий самий і наш лідер! Володимир Зеленський неодноразово їздив на звільнені території підтримати людей. Перша його поїзда була в Бучу, коли весь світ дізнався про звірства російських військових.

Фото Володимира Зеленського облетіли весь світ. На обличчі президента було видно увесь біль та смуток.

Крім цього, президент України їздив у звільнені Ізюм та Херсон, а також у найгарячішу східну точку фронту — Бахмут.

Звернення до Конгресу США

Володимир Зеленський не покидав країну під час воєнного стану, попри пропозиції евакуації. Лише одного разу він зробив виняток, щоб з’їздити до США та заручитися підтримкою Конгресу. Поїздку та промову президента назвали історичною. Його порівнювали з однією із легендарних постатей в історії — прем’єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчиллем.

Як результат — новий пакет військової допомоги. США оголосили, що готові передати нам ЗРК Patriot.

Підтримка зв’язку з українцями

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Володимир Зеленський записує відеозвернення до українців. Щовечора, попри насичені подіями дні, він повідомляє про стан справ у країні та плани на подальшу діяльність. Когось мотивує, когось заспокоює. А звернення на державні свята, як завжди, розчулюють.

Завдяки активній діяльності президента, наших дипломатів та уряду про Україну знають всі та не втомлюються її підтримувати. Тож перевірмо, як добре ти знаєш Володимира Зеленського.

Нещодавно Володимир Зеленський виступив на економічному форумі в Давосі. Читай головні тези з його потужної промови.

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