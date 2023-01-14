ЗСУ — лідери довіри українців. А хто ще? Дізнайся результати всенародного опитування та вислови свою думку

Останній рік докорінно змінив українців та їхнє ставлення до багатьох сфер та соціальних інститутів.

Це підтверджують результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Читай, чи змінилась довіра українців до ЗСУ, президента, церкви та ЗМІ у порівнянні з 2021 роком. Також ти можеш взяти участь в невеличкому опитуванні від Вікон.

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Кому довіряють українці

Упродовж 4-27 грудня 2022 року КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв’ю.

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 995 дорослих українців у всіх регіонах, окрім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих до 24 лютого 2022 року).

У трійці лідерів довіри українців опинились:

ЗСУ (рівень довіри зріс з 72% до 96% у порівнянні з груднем 2021 року); президент України (рівень довіри зріс з 27% до 84%); волонтери (рівень довіри зріс з 68% до 84%).

Натомість довіра українців знизилась до церкви — з 51% до 44%. А ось довіра до російських ЗМІ в Україні впала практично до нуля — з 3% до 1%.

Ріст довіри до політичного керівництва та до силових структур в умовах війни є ще одним свідченням згуртування громадян у критичних обставинах.

Суспільна згуртованість є одним з ключових факторів успішного опору ворогові, — зазначають автори дослідження.

А кому довіряєш ти? Пройди опитування.

А ти знаєш, що більшість українців підтримують відновлення статусу ядерної держави для України? Читай результати нового дослідження соціологічної групи Рейтинг.

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