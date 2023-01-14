Опитування

ЗСУ — лідери довіри українців. А хто ще? Дізнайся результати всенародного опитування та вислови свою думку

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Січня 2023, 07:30
Кому довіряють українці - результати всеукраїнського опитування
Фото: Національна гвардія України

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