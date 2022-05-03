Майбутнє нашої держави: як війна змінила життя українських дітей

Діти – це майбутнє будь-якої держави. Особливо відповідально до них ставиться Україна, оскільки від них залежить, якою буде держава після перемоги та відбудови. Тому група Gradus Research провела опитування, щоб дізнатись про настрої маленьких українців та їх самопочуття.

Містяни віком від 18 до 64 років, які мають дітей до 18 років, розповіли, що діти демонструють ті чи інші симптоми травматизації психіки. Таких виявилось 75% респондентів.

Найбільш розповсюджений симптом — емоційні гойдалки.

Вони характеризуються різною зміною настрою без зовнішніх причин від дуже гарного до надзвичайного поганого і навпаки.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Крім того, кожна п’ята дитина має порушення сну, кожна десята — зменшення бажання спілкуватися, нічні кошмари та погіршення пам’яті.

Через це психологи рекомендують розмовляти з дітьми про війну та пояснювати те, що відбувається навколо. Необхідно обговорювати з малечею причини тих чи інших дій.

Проте, як показують результати дослідження, лише дві третини батьків мали пряму розмову з дитиною про війну.

Решта вважають своїх дітей замалими для такої розмови або вже дорослими, тобто такими, що все розуміють самі. Найчастіше це стосується малечі до дев’яти років або після 14 років.

Засновниця і СЕО Gradus Research Євгенія Близнюк говорить, що потрібно пам’ятати, що діти максимально чутливі до стану тих значущих дорослих, які їх оточують. Тому знервовані батьки чи бабусі з дідусями мають не менший вплив на погіршення стану дитини, ніж війна.

Тож, як кажуть в літаках, спочатку треба вдягнути захисну маску на себе, а потім на дитину.

Про потреби медичної чи психологічної допомоги

За даними опитування Gradus Research, чверть дітей потребувала медичної допомоги після початку агресії. Проте 40% не змогли її отримати через відсутність потрібного лікаря чи лікарні поруч.

Серед основних потреб, які виокремлюють батьки, залишається брак психологічної підтримки.

Однак 79% респондентів відзначають, що не було таких випадків, коли дітям щось було критично потрібно і вони не змогли цього отримати.

Діти та навчальний процес

Найбільш необхідним для українських дітей, на думку респондентів, залишається налагодження навчального процесу. Вже потім йде потреба у матеріальних речах, таких як одяг/взуття та навчальне приладдя.

Переважна більшість українців шкільного віку продовжують навчання в школі віддалено.

Однак на думку 66% опитаних батьків якість навчального процесу значно погіршилася.

Як змінився матеріальний стан сімей з дітьми

Більш ніж половина опитаних заявили, що на цей час не працюють, а грошові надходження до сімейних бюджетів впали.

55% респондентів залишилися у місці постійного проживання.

Проте цей показник значно коливається залежно до регіону. Наприклад, у західних областях вдома лишилося 77%. Однак у східних — лише 25% опитаних.

За оцінками ЮНІСЕФ, в цілому половина з 7,5 млн українських дітей була змушена залишити звичне життя, а 2 млн виїхали за межі України.

Це наймасовіше переміщення неповнолітніх через військові дії з часів Другої світової, кажуть дослідники.

Зрозуміло, що під час війни навіть багатьом дорослим хочеться пригорнутися до мами й знову повернутися у безтурботність дитинства, але їм потрібно самим бути сильними заради своїх малюків. Тому читай, як батькам відновити свій емоційний стан.