Імператори чи активісти? До яких історичних діячів українці ставляться позитивно, а до кого негативно

Досягти одностайності буває досить складно, особливо у розмаїтому суспільстві. Та у дискусіях часто народжується істина.

Щоправда, цього разу сперечатись нікому не довелось, оскільки опитування Київського міжнародного інституту соціології під назвою Історична пам’ять засвідчило, що українці у своєму ставленні до історичних постатей стали більш злагодженими.

Так, наприклад, 90% українців мають позитивну або радше позитивну думку про Михайла Грушевського.

Зараз також дивляться

Також результати показують, що найкраще українці ставляться до постатей Данила Галицького, Ярослава Мудрого, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи та Степана Бандери. Ці історичні особи набрали більшість позитивних відгуків.

А ось особливо негативне ставлення в українців передбачувано до окупантів — лідерів СРСР та Російської імперії. Найбільше таких відгуків лунало в сторону Йосипа Сталіна. 90% українців мають до нього негативне ставлення.

Також наші громадяни висловили антипатію до постатей Володимира Леніна — 86%, Катерини II — 80%, Петра I — 71%.

Як проводили опитування

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування методом телефонного інтерв’ю серед 2004 жителів України. Номери мобільних телефонів обирались випадково.

Усі результати відповідають статево-віковій структурі постійного населення України відповідно до даних Державної служби статистики станом на 1 січня 2022 року. Похибка не перевищує 2,2%.

Рік повномасштабної війни в Україні змінив усіх. Багато різних змін відбулося і всередині нашої держави, і у настроях людей. Читай, як змінилися українці за рік повномасштабної війни.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!