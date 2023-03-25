Опитування

Імператори чи активісти? До яких історичних діячів українці ставляться позитивно, а до кого негативно

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Березня 2023, 21:30
Історична пам’ять
Фото: Pexels

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