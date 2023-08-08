Більшість молодих людей не прагне повертатися з Польщі до України? Що каже опитування

2022 рік став новим випробуванням для цілого світу: повномасштабна війна, яку розпочала Росія на території України, спровокувала величезний відтік працездатних людей за кордон. Біженці шукають безпечного прихистку як у країнах, що розташовані близько до батьківщини, так і на інших материках.

З 24 лютого 2022 року польсько-український кордон перетнуло понад 11,934 млн українців. Більшість з них — жінки та діти, які вже почали асимілюватися за кордоном та звикати до нового дому.

Скільки українців не планують повертатися додому, а скільки — чекають на перемогу, щоб це зробити, ілюструють дані дослідження Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи, проведеного Міграційною платформою EWL, Фондом EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

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Скільки українських біженців не повернуться до України

Експерти дослідження порівняли кількість українців, які планують затриматися в Польщі на рік або довше, та тих, хто хоче повернутися до України.

Раніше повідомлялося, що третина українських біженців хоче залишитися в Польщі щонайменше на рік або назавжди. 47% висловили намір повернутися в Україну перед або одразу після закінчення війни.

За даними досліджень, середній вік українців, які планують залишитися у Польщі на рік чи більше, сягає 34,3 року. А середній вік тих, хто хоче повернутися додому — 38,2 року.

Натомість 21% людей молодшого віку від 18 до 25 років висловлюють бажання затриматися в Польщі проти 12% тих, хто хоче повернутися.

У віці 36-45 років є люди, які хочуть повернутися в Україну, але їх на 13% менше ніж тих, хто хоче лишитись, у цьому ж віці. Також повернутись додому прагне 12% тих, кому за 45 років, 5% — хочуть залишитися. Серед вікової категорії 26-35 років — 26% не хочуть повертатись, а 36% — хочуть.

Близько 79% українських біженців, які хочуть залишитися у Польщі, працюють. З них 24% — за фахом, а більш ніж половина виконують роботу нижче кваліфікацій — 52%.

А ось серед тих, хто хоче повернутися до України, лише 65% — працевлаштовані.

Серед тих, хто планує їхати додому, найбільше вихідців з:

північної частини — 50%;

центральної частини — 18%;

південної частини — 15%.

А тих, хто планує залишитися в Польщі, найбільше вихідців з:

північної частини — 33%;

південної частини — 28%;

центральної частини — 19%.

Керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко пояснює: нині все більше українців з Півночі України повертаються додому або чекають закінчення війни, аби зробити це.

— Після деокупації Херсону минулого року ми спостерігали тенденцію, що частина українців також поверталися додому. Але зараз не всі жителі українського Півдня поспішають це робити: частина цих територій перебуває під російською окупацією, залишається небезпека через постійні обстріли на вільних або звільнених територіях.

Невелика кількість жителів Сходу України в Польщі свідчить про те, що ті, хто хотів виїхати звідти, зробили це ще у 2014-2015 роках.

Скільки українців в Німеччині не планують повертатися додому, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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