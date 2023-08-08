Опитування

Більшість молодих людей не прагне повертатися з Польщі до України? Що каже опитування

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Серпня 2023, 16:00
скільки українців не повернеться
Фото: Pexels

Більше новин
Стугна-П
Нищить ворога на лінії фронту! ПТРК Стугна-П: що відомо про цю техніку та які в неї характеристики
kavyn
Достатньо “скупати” та уважно придивитися? Як перевірити кавун на вміст нітратів
Міжнародний День котів: актор Дмитро Гирявець про домашніх улюбленців
Вірні компаньйони! Актор Дмитро Гирявець про своїх домашніх улюбленців у Міжнародний день кота 2023
Як відрізнити підроблений мед від натурального в домашніх умовах
Щоб уникнути підробки. Як перевірити мед на натуральність у домашніх умовах
Дивитись більше

Матеріали по темі

Стугна-П
Нищить ворога на лінії фронту! ПТРК Стугна-П: що відомо про цю техніку та які в неї характеристики
Коли буде відомо вчинив ти чи ні: все, що потрібно знати абітурієнту
Постійно перевіряєш результати? Коли буде відомо, чи вступив(-ла) до університету, чи ні
Опалювальний сезон
Київ готовий? Яким буде опалювальний сезон 2023-2024 у столиці
коли відкриється зара в Україні
Скоро можливе відкриття! Коли повернуться на український ринок бренди Zara, Bershka та Pull&Bear

Відео
Карта бойових дій в Україні

Безуспішність наступів окупантів — результат наполегливої роботи ЗСУ: карта бойових дій в Україні 8 серпня в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні 07.08.2023 онлайн
Окупанти приховують втрати, влаштовуючи таємні поховання: карта бойових дій в Україні 7 серпня в режимі онлайн
0:03:08
Модульні будинки у ЛЬвові
Для тих, хто втратив усе через війну: у Львові адаптували будинок під людей з інвалідністю
0:03:15
Котики ЗСУ
Незламні духом та ніжні усередині. Наші котики ЗСУ тішать українців смішними відео у соцмережі
0:01:24
Саміт у Джидді
Другий день саміту у Джидді: перші домовленості й що вже відомо
0:03:17
Донецька область
Готові витримати все: як виживають люди на лінії вогню в Донецькій області
0:05:47
Зібрали 15 млн для Азову — як спрацював унікальний збір
Хотіли п’ять, а вийшло вже 15 млн! Як волонтерки змогли зібрати таку суму для бригади Азов
0:00:00
День Повітряних сил України: як військові захищають небо
Ніби атланти тримають наше небо! День Повітряних сил України: розповідаємо про подвиги льотчиків
0:03:28
Суші бар в честь бійця
Мама з братом втілили його мрію: як у Черкасах відкрився суші-бар на честь воїна Маріуполя
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Більше відео
біженці
Читати далі
Майже половина українських біженців у Німеччині не планують повертатися на Батьківщину — опитування

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь