Карта бойових дій 7 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 7 лютого 2024 палає усіма можливими відтінками випробувань, які колись і складно було уявити навіть найбільш вигадливому письменнику чи режисеру.

Однак, на відміну від фентезійних світів, наша боротьба реальна й від цього ще більш непередбачувана, адже неможливо навіть підглянути, що там буде на фінальній сторінці.

Та, на щастя, у цьому існує теж перевага, оскільки історію пише не хтось за українців, а вони самі мають можливість зробити свій вклад у те, як і в якому напрямку буде рухатись розповідь. Тож кожна дія та слово мають об’єднуватись у загальну картину боротьби за свободу України, аби вона зрештою опинилась не тільки на обкладинці нашої історії, але й реальності.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Кремль активізує риторику щодо гіпотетичного поділу України та вислови окремих його представників несумісні з будь-якими серйозними переговорами про перемир’я чи міцний мир.

Затримки західної допомоги у сфері безпеки продовжують загострювати дефіцит снарядів та підривати здатність України використовувати дорогоцінні західні системи контрбатарейної боротьби.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 лютого 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 81 бойове зіткнення. Також ворог завдав чотири ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ветеринарне, Охрімівка, Мала Вовча Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Покровка, Шпиль, Голишівське, Костянтинівка Сумської області, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ, Плетенівка, Мала Вовча Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 14 атак біля Білогорівки Луганської області, Тернів, північніше Григорівки Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько десяти населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Ямполівка, Серебрянка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито вісім атак в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші воїни відбили 20 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще вісім атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також, противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 14 разів намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито чотири атаки біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Роботине, П’ятихатки, Плавні Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснено два безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон, Новоберислав, Берислав Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Іванівка, Кринки, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та двох зенітно-ракетних комплексах противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному пункту управління, одному району зосередження особового складу, двох складах боєприпасів та трьох артилерійських засобах противника.

Тепер одним зі свідчень жорстокості росіян став і Часів Яр. Ворог не зміг захопити місто, але попри це, продовжує знищувати усі свідчення про мирне життя в цьому населеному пункті. Читай, як виглядають бої за Часів Яр.

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