Кого можуть не випустити за кордон? Як дізнатися, чи є в тебе заборона на виїзд з країни

Українці мають право на вільне переміщення, проте не всім дозволяється покидати країну, адже під час воєнного стану діють окремі заборони. Ми розповімо, як перевірити, чи маєш ти заборону на виїзд за кордон.
Заборонити виїзд за кордон можуть з кількох головних причин:
Одним із найпоширеніших та надійних способів дізнатися, чи можна тобі виїздити за кордон, є письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.
Його можна подати особисто: здати його в канцелярію чи надіслати лист на поштову адресу центру. Треба вказати своє ПІБ, місце проживання чи перебування та реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає запит.
Також ти можеш вказати зворотну адресу, на яку має надійти відповідь, якщо вона відрізняється від адреси твого проживання або перебування.
Також перевірити, чи заборонено тобі виїзд за кордон за найчастішими причинами, можна онлайн.
Існує кілька категорій громадян, яким мають право тимчасово обмежити виїзд за кордон, а саме:
Звичайно, не варто забувати, що під час воєнного стану особи, які підлягають призову на строкову військову службу, також не зможуть перетнути кордон.
Під час воєнного стану виїзд з України заборонений для чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте є і винятки: непридатність до військової служби, наявність трьох і більше неповнолітніх дітей, догляд за особами чи дитиною з інвалідністю тощо.
Раніше ми розповідали про виїзд дітей за кордон: правила та перелік документів.
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