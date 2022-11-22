Україна

Кого можуть не випустити за кордон? Як дізнатися, чи є в тебе заборона на виїзд з країни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Листопада 2022, 18:30
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