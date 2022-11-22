Кого можуть не випустити за кордон? Як дізнатися, чи є в тебе заборона на виїзд з країни

Українці мають право на вільне переміщення, проте не всім дозволяється покидати країну, адже під час воєнного стану діють окремі заборони. Ми розповімо, як перевірити, чи маєш ти заборону на виїзд за кордон.

Кому можуть заборонити виїзд за кордон

Заборонити виїзд за кордон можуть з кількох головних причин:

заборгованість зі сплати аліментів;

рішення суду про заборону виїзду за кордон;

порушення проти тебе кримінальної справи або відбування покарання;

володіння особливою інформацією, яка є державною таємницею.

Як перевірити, чи є заборона виїзду за кордон

Одним із найпоширеніших та надійних способів дізнатися, чи можна тобі виїздити за кордон, є письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

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Його можна подати особисто: здати його в канцелярію чи надіслати лист на поштову адресу центру. Треба вказати своє ПІБ, місце проживання чи перебування та реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає запит.

Також ти можеш вказати зворотну адресу, на яку має надійти відповідь, якщо вона відрізняється від адреси твого проживання або перебування.

Також перевірити, чи заборонено тобі виїзд за кордон за найчастішими причинами, можна онлайн.

Кого точно не випустять з країни

Існує кілька категорій громадян, яким мають право тимчасово обмежити виїзд за кордон, а саме:

українці, які знають державну таємницю (їм повідомляють про термін дії обмеження);

українці, які засуджені за вчинення кримінального правопорушення;

українці, які перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції;

українці, до яких застосований запобіжний захід до закінчення кримінального провадження;

українці, які ухиляються від виконання зобов’язань, які поклав на них суд.

Кому заборонений виїзд з країни під час воєнного стану

Звичайно, не варто забувати, що під час воєнного стану особи, які підлягають призову на строкову військову службу, також не зможуть перетнути кордон.

Під час воєнного стану виїзд з України заборонений для чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте є і винятки: непридатність до військової служби, наявність трьох і більше неповнолітніх дітей, догляд за особами чи дитиною з інвалідністю тощо.

Раніше ми розповідали про виїзд дітей за кордон: правила та перелік документів.

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