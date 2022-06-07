Люди

Нагадування про героїв Азовсталі — сестра Дмитра Козацького (Ореста) про друк його фото на футболках

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 07 Червня 2022, 18:30

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Сестра азовця нагадує про героїв Азовсталі друкованими футболками

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